Sei una persona che si arrabbia facilmente? Scoprilo con questo test

By

Il test della rabbia potrebbe svelarci quanto velocemente presi le staffe: che ne dici, proviamo a vedere che cosa si nasconde in te?

Quante volte dobbiamo dirtelo? Se clicchi su CheDonna.it perché hai visto un quadro o un’illustrazione che ti piace… con ogni probabilità non si tratta solo di un quadro o di un’illustrazione!

Eh sì, anche oggi abbiamo deciso di proporti un test della personalità decisamente intrigante e che ha per protagonista un quadro surrealista.

Che ne dici: ti va di scoprire un lato di te legato alla rabbia che solo questo quadro può portare a galla?

Test della rabbia: guarda l’immagine e dicci che cosa vedi nel dipinto

Pensi di non essere una persona facile alla rabbia oppure sai bene di perdere le staffe abbastanza facilmente?

No, guarda: non abbiamo neanche bisogno di sentire la tua risposta. Il test della rabbia di oggi ci svelerà tutto!

Dai, tanto ormai lo sai: se entri sul nostro sito è per guardare un’immagine e scoprire, immediatamente, che si tratta di un quadro surrealista!

Quello che ti proponiamo oggi è un quadro dell’artista Rafael Olbinski e, quasi come al solito ci verrebbe da dire, quello che vedi… non è tutto quello che c’è da vedere!

LEGGI ANCHE –> Zebra o alberi? Scopri cosa rivela di te la tua scelta

Ovviamente, adesso possiamo dirtelo: nel quadro c’è rappresentato un paesaggio che vede un’arpa stagliarsi contro un cielo, con dei fiori vicino ma, al contempo, c’è anche un volto di donna che si intravede “dentro” l’arpa, formato dalle nuvole e dagli elementi del cielo.

Quello che vogliamo sapere noi è quale dei due elementi hai notato per primo: l’arpa o il volto di donna?

La tua risposta ci aiuterà a capire che tipo di persona sei quando ti arrabbi o qual è il tuo rapporto con questo sentimento. Non ci credi?

Beh ma allora è meglio iniziare subito il nostro test, non credi?

arpa: nel disegno hai visto un’arpa. Niente di male in questo, visto che a te sembra, ovviamente, il soggetto più prominente del disegno!

Quello che non abbiamo specificato ancora, però, è che hai visto l’arpa proprio e specialmente perché… è scordata.

Eh sì, quelli che sono anche i capelli della donna, sono in realtà delle corde dell’arpa “scordate“.

Ovviamente tu non hai potuto fare a meno di notare questo particolare: sai perché? Sì, hai indovinato. Sei una persona che si lascia prendere dalla rabbia anche per le piccole cose!

Non c’è niente da fare: quando qualcosa è fuori posto tu non puoi veramente fare a meno di perdere le staffe. Questo quadro paradisiaco con questo bel paesaggio ti manda quasi su tutte le furie: accidenti a quell’arpa scordata!

Evidentemente, nella vita, fatichi a trovare la giusta misura delle cose: sei appassionato ed arrabbiato anche in momenti che non lo richiederebbero e questo significa che spesso… dici cose di cui poi ti penti!

Gli altri, infatti, faticano a capire perché ti comporti in questa maniera e ti prendono per una persona cattiva od incattivita. Meglio cercare di ponderare le tue parole e contare veramente fino a dieci prima di parlare. Inoltre, forse è il caso che tu faccia vedere questa immagine ad altre persone: quelle che vedono il volto sono quelle alle quali è meglio rivolgersi con calma!

Vuoi scoprire che cos’altro si nasconde nel nostro test della rabbia? Allora clicca sul pulsante qui sotto!