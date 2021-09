Sognare di tradire il proprio partner: il significato che cambia tutto

Hai sognato di tradire il tuo partner? Secondo il parere degli esperti questo tipo di sogno ha un significato profondo ed inequivocabile.

I sogni sono l’espressione dei nostri sentimenti e dei nostri desideri? Sognare di tradire il partner significa che desideriamo davvero tradirlo? In realtà non sempre i sogni sono la rappresentazione a livello onirico della realtà.

Il tradimento persino quando si manifesta nei sogni ci fa sentire tremendamente a disagio e in colpa. Al risveglio non si può fare a meno di chiedersi cosa abbia scatenato quel sogno e se in esso esiste un fondo di verità. Gli esperti hanno le idee molto chiare a riguardo. Se hai sognato di tradire il tuo partner dovresti riflettere su alcune cose.

Tradire il partner, ecco il vero significato di questo tipo di sogno

I sogni intervengono nel nostro stato inconscio per farci prendere coscienza di qualcosa. Sognare un tradimento non è un sogno banale e può essere rivelatorio sullo stato attuale della relazione. Gli esperti ci spiegano come interpretare correttamente un sogno di adulterio.

La prima cosa da fare dopo aver sognato un tradimento è smettere di provare senso di colpa. Anche se ti sei svegliato tra le braccia del partner e non riesci neanche a guardarlo negli occhi perché hai ancora in testa il ricordo dei baci languidi che ti sei scambiata con un altro, ricordati che era solo un sogno. Non è accaduto davvero, non hai nulla a rimproverarti ma secondi gli esperti del sonno dovresti cogliere l’occasione per fare alcune riflessioni.

Dovresti preoccuparti per la salute della tua relazione? Questi sogni di infedeltà sono premonitori?

Precisiamo nuovamente che per quanto il sogno possa esserti sembrato reale, non lo era affatto. Era un sogno! Secondo Theresa Cheung esperta analista dei sogni, è comunque un sogno per il quale vale la pena di non preoccuparsi.

L’esperta spiega che quando si sogna lo si fa in uno stato di coscienza diverso, in questo stato non esiste la coscienza di limiti e conseguenze come avviene nella vita reale.

La sessualità è una componente della nostra vita alla quale diamo tutti importanza, chi più, chi meno, inoltre siamo esseri curiosi e in quanto tali, potremmo essere attratti dal proibito e desiderare di sperimentare l’adulterio pur essendo profondamente innamorati del nostro partner.

Un altro esperto di settore, Chris Brantner concorda con quanto detto dalla collega e ci ricorda di non provare senso di colpa per i sogni fatti, poiché è impossibile controllarli. Inoltre precisa che il fatto di averlo sognato non significa che lo faremo, e neanche che abbiamo voglia di farlo.

Le visioni erotiche oniriche non sono altro che simboli e metafore. Secondo l’esperto spesso sono la rappresentazioni delle paure e delle insicurezze che abbiamo. Durante il sonno il nostro cervello apre il cassetto di queste paure radicate entro di noi e le trasforma in storie. Il subconscio rilascia le emozioni che da sveglio tendi a trattenere, e cerca di affrontare problemi che tenti di nascondere anche a te stesso per cui vale la pena di fare una riflessione importante nel caso in cui ti sia capitato di sognare di tradire il partner.

Non esiste una interpretazione generale valida per tutti, il tuo caso potrebbe essere diverso da quello di altri ma i possibili significati sono i seguenti:

Provi un senso di colpa

Tra i motivi più comuni c’è il senso di colpa che li attanaglia per aver fatto qualcosa alle spalle del partner, aver detto delle menzogne o aver agito sapendo di andare contro il volere del partner. Aver deliberatamente omesso tali informazioni può essere stressante e scatenare il senso di colpa.

Senti che manca qualcosa nella tua relazione

Sognare di tradire può anche nascondere un mancato benessere a livello di coppia, potrebbe essere un avvertimento che viene dritto al tuo subconscio: Secondo lo psicoterapeuta americano Fran Walfish se il tradimento nel sogno non ti ha fatto provare un senso di colpa ma al contrario ti ha fatto sentire come liberato, è possibile che tu ti senta limitato nella tua relazione attuale e che brami maggiore libertà.

Se sogni spesso di tradire il tuo partner probabilmente dovresti affrontare le difficoltà che stai vivendo nella tua relazione.

Hai l’impressione che la fiamma si sia spenta

Anche se i sogni di adulterio sembrano essere legati al sesso, in realtà potrebbero essere l’espressione dell’evoluzione della propria relazione d’amore. In questo caso si tende a sognare di tradire il partner con una persona conosciuta come un ex, una celebrità o una vecchia cotta.

Questo tipo di sogno riflette uno stato in cui ci si sentiva parecchio coinvolti ed indicano che si avverte la mancanza di quella scintilla. Anche in questo caso il subconscio tenta di lanciare un messaggio, quello di fare qualcosa per mettere di nuovo il pepe nel rapporto e riportare la relazione ad uno stadio ottimale. Intervenire può davvero cambiare le cose e lo stato della tua attuale relazione. Se non ti senti soddisfatto della tua vita sessuale hai il potere di cambiare le cose.

Non sei onesto con te stesso

Se sogni un tradimento potrebbe anche essere perché senti di aver tradito te stesso. Secondo Theresa Cheung se il nostro inconscio ci mostra un evento nel quale siamo noi ad aver commesso un errore, questo è un chiaro segno che nella tua vita reale dovresti assumerti delle responsabilità che stai svincolando. E’ come se tu avessi la sensazione di aver tradito te stesso, in questo caso solo tu puoi cambiare le cose.

A volte capita di fare questi sogni quando si sente di essersi fatti convincere a fare qualcosa che non volevamo fare, o quando ci siamo mostrati con una veste che non ci apparteneva per ottenere qualcosa.

Se il tuo sogno di infedeltà ti ha lasciato una sensazione molto brutta, ti ha fatto sentire inquietato e traumatizzato è perché il tuo cervello stava tentando di attirare la tua attenzione per aiutarti a superare eventuali emozioni negative che hai represso nella realtà e in questo modo stava cercando di comunicarti la possibilità di riflettere meglio su ciò che ti destabilizza, da te stesso alla tua relazione.