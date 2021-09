Pronto a scoprire se tu od il tuo partner vi trovare nella classifica dei segni più anaffettivi dell’oroscopo? Ecco le prime cinque posizioni!

Capita a tutti, e di certo sarà successo anche a te, di sentirsi scollegati dagli altri o di passare alcuni periodi nei quali non riusciamo ad esprimere le nostre emozioni.

Niente di preoccupante, più o meno, in questo: ognuno ha diritto ad avere dei giorni “no“, nei quali le emozioni hanno la meglio e non si vuole tirare la testa fuori da sotto le coperte!

Ci sono persone che nascondono i loro sentimenti sotto una facciata burbera, persone che, invece, parlano veramente troppo dei loro sentimenti.

Poi, però, ci sono anche persone che sanno essere decisamente anaffettive: che ne dici, seguiamo i consigli dell’oroscopo a riguardo per individuarle subito?

I segni più anaffettivi dell’oroscopo: ecco la classifica di oggi dei segni zodiacali

No, non scambiare quel burbero del tuo fidanzato (che ti regala la sua maglietta preferita per dormire, grugnendo) per un anaffettivo.

Ci sono persone che non sanno esprimere i propri sentimenti e che spesso vengono scambiate per persone fredde, quasi senz’anima.

Ovviamente loro non sono così: sono ben altri quelli di cui ci dobbiamo preoccupare!

Essere anaffettivi, infatti, vuol dire essere persone incapaci di provare o produrre affetti. Un bel guaio, non trovi?

Ci sono addirittura diagnosi mediche a riguardo e, quindi, non possiamo di certo dire che siamo noi gli esperti: dopotutto stelle e pianeti non hanno mica una laurea in medicina!

LEGGI ANCHE –> Aiuto! Stai con un possessivo? Scoprilo con questa classifica dell’oroscopo

Quello che possiamo fare, per evitarti un cuore spezzato e tante lacrime, è vedere quali siano le prime cinque posizioni nella classifica dei segni zodiacali più anaffettivi.

Non si tratta certo di una classifica scritta sulla pietra (visto e considerato che la stai leggendo su Internet dove niente è scritto sulla pietra per definizione) ma possiamo prenderla come una guida.

Adesso, quando uno di questi cinque segni ti inviterà ad uscire, farai meglio a tenere gli occhi aperti: che ne dici?

Acquario: quinto posto

Come? I nati sotto il segno dell’Acquario in questa classifica dell’oroscopo?

Ebbene sì, è la verità: gli Acquario possono essere veramente anaffettivi, quando scelgono di esserlo!

Il motivo è presto detto: l’Acquario, purtroppo, impiega moltissime energie nel rapporto con gli altri e fa di tutto per rendersi indispensabile.

Purtroppo tantissime persone se ne approfittano e non si rendono conto del valore che ha l’Acquario nella loro vita. A quel punto, dopo anni passati ad impegnarsi per avere niente in cambio, gli Acquario decidono di tagliare i rapporti con gli altri.

Non aspettandosi niente da nessuno, gli Acquario fanno veramente fatica a provare emozioni: gli altri li hanno trasformati in persone decisamente dure e… anaffettive!

Capricorno: quarto posto

Eh sì, diciamo che questo segno non si stupirà di certo di trovarsi in classifica, oggi! I nati sotto il segno del Capricorno, infatti, possono essere veramente anaffettivi quando vogliono!

Questo è un segno che fatica ad entrare in contatto con le sue emozioni e a volte sembra proprio… che non ne abbia di nessun tipo!

Avere a che fare con un Capricorno, potete chiederlo a chi ci sta insieme o a chi c’è stato, è veramente difficile. Riescono a far finta che i sentimenti non siano importanti e, a forza di sforzarsi, i Capricorno finiscono per essere anaffettivi come se non fosse un problema!

LEGGI ANCHE –> I segni che non sanno mostrare i sentimenti: sei in classifica oggi?

Ariete: terzo posto

Come? Vi stupite del fatto che gli Ariete si trovino così in alto, addirittura sul podio, nella classifica dei segni zodiacali più anaffettivi?

Beh, non stupitevi più: è ora che gli Ariete vengano smascherati e che si dica la verità: sono veramente anaffettivi!

Il problema degli Ariete è che spesso passano mesi se non anni ad elemosinare le attenzioni degli altri. Se conoscete un Ariete, infatti, non sarete di certo stupiti dalla notizia che si trovano sempre in mezzo a tutti i drammi, non è vero?

Il motivo è che l’Ariete chiede attenzioni e vorrebbe essere estremamente emotivo ma… in realtà non lo è! Per lui, drammi e litigate, sono solo un intrattenimento: sotto sotto, non prova assolutamente niente di che!

Sagittario: secondo posto

No, questa è veramente incredibile: il Sagittario nella classifica dei segni zodiacali più anaffettivi? E anche al secondo posto?

Ci deve essere sicuramente uno sbaglio, no? La risposta è assolutamente no: il Sagittario è un vero e proprio anaffettivo!

Occupati come sono a fingere che nessuno, nella loro vita, sia più importante degli altri, i nati sotto il segno del Sagittario preferiscono non provare sentimenti piuttosto che affrontare quello che viene insieme ai sentimenti.

Disordine, persone che chiedono spiegazioni, persone ferite, responsabilità: no, no, il Sagittario non vuole niente di tutto questo!

Troppo spesso ci dimentichiamo, infatti, che uno dei lati più belli del Sagittario è che sa ancora comportarsi come un bambino, in maniera ingenua e felice. Peccato, però, che essere bambini vuol dire anche non aver nessun riguardo per i sentimenti altrui: ed il Sagittario… è proprio un bambinone, anche da questo punto di vista!

LEGGI ANCHE –> I segni più stupidi di tutto lo zodiaco: non prendertela se sei nella classifica di oggi dell’oroscopo!

Vergine: primo posto nella classifica dei segni zodiacali più anaffettivi dell’oroscopo

Non abbiamo di certo bisogno di dirvelo noi che i nati sotto il segno della Vergine possono essere (e sono, per la maggior parte delle volte) dei veri anaffettivi, vero?

La Vergine, infatti, è un segno che non ha assolutamente bisogno di sentimenti e, dobbiamo dire, guarda anche con curiosità a chi, invece, li trova fondamentali.

Come? Avete bisogno degli altri e dei loro sentimenti per stare bene? La Vergine proprio non capisce!

Chi è nato sotto questo segno è una persona estremamente concentrata sui proprio obiettivi e sul proprio benessere. Niente di male in questo, ovviamente, tranne che per il fatto che la Vergine non riesce proprio a comprendere i bisogni emotivi degli altri!

I nati sotto il segno della Vergine sono capaci di sparire per giorni e mesi, ferendo mortalmente i sentimenti delle persone che gli stanno vicino.

Altrettanto repentinamente, poi, la Vergine fa di nuovo la sua apparizione e non riesce proprio a capire perché le persone ce l’abbiano con lei.

Poco male: la Vergine risolve tutto con una bella alzata di spalle!