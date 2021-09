Vuoi una relazione perfetta? Scopri cosa fare in base al suo segno zodiacale

Vuoi che la vostra relazione sia perfetta? che duri nel tempo e sia sempre più bella? Scopri cosa renderebbe felice il tuo partner in base al suo segno zodiacale.

Capire gli altri potrebbe essere un buon punto di partenza per armonizzare le nostre relazioni con gli altri. Quando all’interno della coppia si susseguono conflitti solitamente vi è un problema di comunicazione di fondo. Una malsana comunicazione porta ad una malsana conoscenza e comprensione dell’altro. Spesso fraintendiamo i gesti e le parole dell’altro perché le valutiamo secondo il nostro personale punto di vista, ma non siamo tutti uguali. Avere una relazione soddisfacente è possibile, basta capirsi.

Se provassimo a metterci nei panni del partner, a vedere il mondo con i suoi occhi forse capiremo meglio le sue intenzioni. Gli astrologi potrebbero aiutarci in questo rivelandoci i tratti salienti della personalità in amore di ciascun segno zodiacale. Scopri cosa desidera ogni partner da una relazione e cosa lo renderebbe felice, forse puoi fare molto per rendere la vostra relazione il porto felice e sicuro dove attraccare.

LEGGI ANCHE —-> I segni zodiacali che mantengono le promesse, sceglili se per te una promessa è un debito

Scopri la chiave di una relazione perfetta a partire dal suo segno zodiacale

Ogni segno astrologico ha caratteristiche proprie e ad esse corrispondono determinati bisogni. Capire quali sono questi bisogni e soddisfarli potrebbe aiutarvi a migliorare la vostra relazione. Scopri come renderlo felice e lui farà lo stesso con te, questa potrebbe essere la chiave della relazione sana, che dura e migliora nel tempo.

L’Ariete

L’Ariete è uno dei segni più testardi e impulsivi dell’oroscopo. Vuole sempre avere l’ultima parola quindi in caso di conflitti la disputa si prospetta lunga fino allo sfinimento. Se vuoi rendere felice un Ariete non cercare mai i tenergli testa, lui ha bisogno di una partner che lo aiuti a riconoscere i suoi torti ma con i suoi tempi, senza imposizioni.

Il Toro

Il Toro non è molto bravo a manifestare i suoi bisogni all’altro, anche quando nella sua testa sa perfettamente cosa vuole, eppure pretende che il partner li capisca alla lettera. Inutile dire che si tratta di una pretesa assurda dato che la palla magica non ce l’ha nessuno. Se vuoi rendere felice un Toro aiutalo a fargli esprimere chiaramente i suoi desideri e bisogni in modo da evitare di prendersela con un partner che non ne è nemmeno consapevole delle sue aspettative.

Gemelli

Il Gemelli è un segno molto socievole, dinamico e allegro. Ama fare nuove conoscenze e si stanca presto dei rapporti routinari. Se vuoi che sia felice devi aiutarlo a rendersi conto che ha tra le mani una grande fortuna, te e una relazione bellissima e che non potrebbe desiderare di meglio.

Clicca su successivo per scoprire la chiave di una relazione perfetta per gli altri segni dello zodiaco.