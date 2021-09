Paola Turani presto mamma, splendida con il pancione: “Non vedo l’ora”

Paola Turani presto mamma: l’influencer aspetta la nascita del primo figlio e pubblica le foto con il pancione in cui è sempre più bella.

Ogni momento potrebbe essere quello giusto per Paola Turani per partorire e stringere tra le braccia il primo figlio, frutto del suo amore con il marito Riccardo Serpellini. L’influencer è giunta alla quarantesima settimana e, su Instagram, oltre a pubblicare le foto del pancione, traccia un bilancio della gravidanza.

Paola Turani e Riccardo Serpellini, sposati dal 2019, hanno condiviso tantissimi momenti della gravidanza sui social. Paola ha raccontato le gioie della sua prima gravidanza non nascondendo i momenti più complicati dovuti a nausea e stanchezza. Mese dopo mese, ha mostrato anche il pancione ed ora che il suo bambino potrebbe nascere da un momento all’altro, ha deciso di scrivere l’ultimo capitolo del libro prima d’iniziarne uno nuovo che sarà ancora più bello.

Paola Turani mamma: gravidanza agli sgoccioli, le dolci parole

Sono stati mesi intensi e ricchi di emozione per Paola Turani che, ora, con la gravidanza ormai agli sgoccioli, non vede l’ora di poter iniziare la sua avventura con il suo bambino e il marito.

“Ed ecco arrivato anche il 30 settembre. La famosa ‘DPP’, la data presunta del parto, il termine. Le 40 settimane. Che poi è solo una data indicativa eh, si sa. Però fa strano. Povera illusa io che, una settimana fa, pensavo avrei postato l’ultima foto con il pancione.. e invece, eccoci di nuovo qui, ancora più grandi”, scrive Paola pubblicando la foto che vedete qui in basso.



“Durante questi mesi è come se avessi avuto tra le mani un libro (gigantesco, direi) e ad ogni pagina che sfogliavo ne leggevo il contenuto rimanendo meravigliata, assaporando ogni capitolo, ogni colpo di scena, ogni punto e a capo. Fateci caso: quando il libro che state leggendo vi piace parecchio, l’ultimo capitolo risulta essere sempre quello più lungo e malinconico perché non vorreste che finisca. Quindi se da un lato lo leggi piano piano mettendoci più tempo e cerchi di goderti ogni lettera per non finirlo troppo in fretta perchè sai già che ti mancherà… dall’altro lato, però, sei così maledettamente curiosa che andresti direttamente all’ultima pagina!“, scrive ancora.

E, infine, non nasconde la voglia d’iniziare un nuovo capitolo della sua vita con la sua famiglia al completo: “Curiosa di leggere come va a finire, curiosa di leggere il finale di questo incredibile libro! Ecco, noi adesso ci sentiamo proprio così, non vediamo l’ora di arrivare all’ultima pagina del libro per scoprire il finale e per iniziarne subito uno nuovo… ancora più bello“.