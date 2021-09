Monica Bellucci: dall’incontro con l’ex marito alle poesie, 5 curiosità che non sai

Monica Bellucci è un orgoglio tutto italiano all’estero, ma credi di sapere tutto quanto di lei? Ti sveliamo 5 curiosità che non conosci.

Monica Bellucci è senza dubbio una delle attrici italiane più famose del mondo. Monica, durante il corso di questi anni, è riuscita ad imporsi nel panorama mondiale dello spettacolo, incantando il mondo intero grazie alla sua bravura ma anche alla sua innata bellezza. Tanto da rappresentare il bel paese in tutto il mondo.

Sicuramente, se stai leggendo questo articolo, sei uno dei suoi fedeli sostenitori e per questo motivo abbiamo deciso di lanciarti una piccola sfida: credi davvero di conoscere tutto su di lei? Ti sveliamo 5 cose che sicuramente non conosci di Monica Bellucci.

5 curiosità che sicuramente non conosci su Monia Bellucci

Monica Bellucci è senza dubbio una delle artiste più apprezzate nel nostro paese e non, ma siamo sicuri che non sai tutto quello che c’è da sapere sella tua beniamina. Scommettiamo? Per questo motivo abbiamo deciso di selezioni 5 curiosità su di lei che non conosci o che probabilmente non sono molto note al grande pubblico che da anni la segue con affetto, ma partiamo subito.

Sapevi che il suo storico matrimonio per Vincent Cassel non è stato il primo? Ebbene sì, l’attrice più amata dal popolo nostrano era già stata sposata prima di incontrare quello che è stato uno dei suoi più grandi amori. Nel 1990, per quattro anni circa, è stata legata in matrimonio al fotografo Claudio Carlos Basso.

Monica è una vera e propria appassionata d’arte, non per niente svolge la professione di attrice dopo di tutto. Oltre alla recitazione, però, coltiva anche la passione per la poesia. Basti, pensare, infatti, che la sua composizione poetica preferita è “A Silvia” di Giacomo Leopardi.

Oltre a svolgere la professione di attrice, la Belluci ha lavorato come modella ed è proprio questo ruolo che le ha permesso di farsi notare durante i suoi esordi nel mondo dello spettacolo. Ha iniziato, infatti, da giovanissima e la sua prima copertina su un magazine risale al 1987.

Monica è pienamente consapevole di essere una bella donna, ma lei stessa ha citato il grande Oscar Wild, affermando che la parte estetica senza dubbio aiuta, ma bisogna avere anche un buon contenuto al proprio interno in quanto ammirare un bel guscio vuoto dopo 5 minuti tende a stancare lo spettatore.

Il suo nome spunta anche negli MTV Movie Award! Il motivo? Il bacio tra lei e Keanu Reeves in Matrix Reloaded non è affatto passato inosservato. Tanto da ricevere la nomination di miglior bacio sul grande schermo. Conoscevi tutte queste curiosità su Monica Bellucci?