Farina di castagne e purea di castagne, tutto nella Torta morbida di castagne e cioccolato, che conquisterà tutti

Quando comincia l’autunno, nuovi sapori invadono le nostre cucine e le castagne sono certamente tra questi. Possiamo usarle per preparare diverse ricette, ma certamente i dolci sono i più indicati. E questa torta morbida di castagne e cioccolato, con una doppia consistenza, è quello che serve per finire bene un pasto o per una merenda golosa. Potete conservarla per almeno 3-4 giorni, semplicemente avvolta in una pellicola per alimenti.

Ingredienti:

200 g di farina di castagne

100 g di polpa di castagne lesse

2 uova intere

140 g di zucchero semolato

120 g di olio di semi di girasole

estratto di vaniglia

1 bustina di lievito per dolci

1 cucchiaino di cacao amaro in polvere

150 g di cioccolato fondente in scaglie

5 cucchiai di yogurt bianco

Torta morbida di castagne e cioccolato, la ricetta passo dopo passo

Farina di castagne e castagne bollite, poi frullate. Se pensate che sia un gusto troppo deciso, potete sostituire metà della farina di castagne con della farina 00.

Preparazione:

La prima operazione da fare è quella di mettere a lessare le castagne per circa 30 minuti in abbondante acqua. Per 100 grammi di polpa serviranno circa 200 grammi di castagne crude. Quando sono pronte, sbucciatele per estrarre la polpa.

Versatene 100 grammi nel boccale di un mixer e frullateli insieme all’olio di semi. Quello che deve uscire fuori è una crema morbida ma anche liscia. Per questo, eventualmente passatela con un colino versandola in una ciotola, tenendo da parte.

Utilizzando le fruste elettriche montate le uova con lo zucchero e l’estratto di vaniglia. Basteranno un paio di minuti per avere un impasto spumoso e morbido, che ha incorporato anche la giusta dose di aria.

A quel punto aggiungete anche la crema di castagne e continuate a montare tutto insieme. Quando è tutto ben amalgamato, aggiungete le farine già setacciate insieme al cacao e al lievito. Montate bene e aggiungete poco alla volta lo yogurt a cucchiai.

Quando avete incorporato lo yogurt aggiungete metà del cioccolato a scaglie (o in gocce) e girate per incorporarlo. Così avete terminato la prima parte, quella dell’impasto e potete passare alla cottura della torta morbida di castagne e cioccolato

Versate l’impasto in una teglia da 24 centimetro già imburrata e infarinata. Completate con il resto del cioccolato in scaglie o in gocce sulla superficie e cuocete in forno preriscaldato a 180° per circa 30-35 minuti, facendo la prova dello stecchino.

Tirate fuori dal forno e lasciate raffreddare per almeno 10 minuti ancora nella teglia. Quindi sfornate e quando è fredda potete servirla, anche perché sarà più facile da tagliare senza rompere le fette.