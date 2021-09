Fai suonare una campana ed ascolta quello che ti dirà

Sei pronto per il nostro test delle campane? Fai suonare quella che pensi sia più adatta a te e scopriamo che messaggio ci rivelerà.

No, davvero, non preoccuparti: il nostro test di oggi non è come quella campana che, alle otto del mattino di domenica, ti sveglia mentre stai sognando di baciare Brad Pitt.

Quello che vogliamo svelare, oggi, è il messaggio che queste campane hanno per te e a farle suonare sarai proprio tu.

(Quindi smetti di sognare ad occhi aperti Brad Pitt e concentrati: c’è tempo per il daydreaming!).

Che ne dici: proviamo a far suonare qualcuna di queste campane a festa?

Test delle campane: pronto a scoprire qual è il messaggio nascosto per te?

Dlin, dlon!

No, non alzarti: non è il postino e non stanno neanche suonando le campane della chiesa più vicina a te.

Si tratta solo del nostro test di oggi, che vuole scoprire che tipo di messaggio l’Universo ha in serbo per te.

Come fare a capire che cosa dovresti sentire? Ma semplicemente scegliendo una tra le quattro campane che ti abbiamo proposto qui sopra.

Come vedi, infatti, hai numerosi esempi di campana: un campanello semplice, a mano, due campanelle insieme (diciamo quelle “classiche” natalizie), una campana votiva e la campana di un (per l’appunto) campanile.

LEGGI ANCHE –> Test: vedi una donna o due gatti? Scopriamo che tipo di persona sei

Quale ti sembra quella più adatta te? Scegli senza preoccuparti del tempo ma anche in maniera decisa! Per aiutarti, prova ad immaginare quale campana ti piacerebbe suonare o di quale campana ti piacerebbe sentire i rintocchi.

Pronto a leggere i responsi del nostro test delle campane?

campanello a mano: se hai scelto questo tipo di campana, sappi che il messaggio nascosto dietro questo simbolo è molto chiaro.

Hai bisogno di qualcosa, qualcosa di importante, e la vuoi ora e subito!

Evidentemente la tua pazienza è finita: scegliere il campanello vuol dire che l’Universo ti sta dicendo di sbrigarti a prendere quello che ti spetta!

Forse ti trovi in una situazione particolare con una persona oppure vuoi cambiare lavoro, oppure ancora hai bisogno di alcuni chiarimenti con gli amici.

Questo noi non possiamo saperlo: quello che sappiamo, però, è che l’Universo ti sta proprio dicendo che è ora di farti avanti. Buona fortuna!

Curioso di conoscere quali sono gli altri messaggi nascosti nel suono delle altre campane? Clicca sul pulsante qui sotto!