Test delle Borse | Dimmi quale usi e ti dirò cosa pensa chi ti guarda

Il test delle borse ti porterà ad analizzare i motivi dietro a una delle scelte di stile più importanti per una donna: quella relativa alla sua borsa preferita!

La borsa che indossi ogni giorno o che preferisci indossare più di qualunque altra, infatti, racconta moltissimo di te e del tuo modo di apparire, ma fornisce anche diversi indizi in merito a come ti vedono le persone che ti circondano.

La borsa che portiamo sempre con noi si trasforma nel corso della nostri vita. Si passa dagli zaini del periodo della scuola fino alla tracolla dell’università e alla shopper che, in età adulta, finisce per diventare quasi un’estensione di noi stesse.

Molto spesso le motivazioni che ci spingono a scegliere una borsa sono di ordine pratico: ci serve una borsa di una certa grandezza o di un certo colore, versatile o super elegante.

Anche se queste necessità sembrano guidare le nostre scelte in tutto e per tutto la nostra personalità trova comunque il modo di esprimersi. Ecco quali indizi lasciamo dietro di noi ogni volta che portiamo in giro la nostra borsetta!

Test delle Borse

Per fare correttamente questo test prova a scegliere la borsa che vorresti portare sempre con te, a prescindere dal costo o dalle tue necessità pratiche: insomma, la tua borsa ideale!

1 – La borsa super femminile

Se hai scelto questo modello classico e del tipico colore che piace alle ragazze di classe significa che sei una donna che fa leva prima di tutto sulla personalità e sulla prima impressione per conquistare le persone che la circondano.

Ti piace essere femminile, sempre perfetta, al passo con la moda ma anche in grado di imprimere alla moda il tuo tocco personale.

Ti piacciono le borse piccole perché preferisci viaggiare leggera: non hai bisogno di tutta la casa quando esci, e come se non bastasse le borse troppo ingombranti e troppo pesanti rendono gli outfit meno eleganti e i movimenti più impacciati!

Quando gli altri ti osservano vedono una donna affascinante e molto curata, che probabilmente a volte appare un po’ indifesa ma che sotto sotto sa perfettamente quello che vuole e come ottenerlo. Se provano nei tuoi confronti più soggezione o più attrazione? Non si sa, ma probabilmente a te piacciono entrambe!

2 – La borsetta classica

La borsa nera da portare a mano o a tracolla è uno dei modelli più classici in assoluto. Se ti piace utilizzare borse di questo tipo probabilmente sei una persona molto solida e utilizzi la moda per esprimere la forza del tuo carattere.

Non hai bisogno di fronzoli per essere memorabile e per esprimere appieno la tua personalità: esattamente come la Regina d’Inghilterra, che indossa da decenni lo stesso tipo di borsetta, vai per la tua strada ignorando le piccole follie della moda.

Quello che le persone potrebbero percepire di te è che sei una persona un po’ rigida e sulle sue (e non si tratta nemmeno di un’impressione sbagliata) ma di certo se conquisteranno la tua fiducia potranno godere anche del tuo lato spiritoso e divertente.

La borsa che hai scelto non è tra le prime due? Clicca su SUCCESSIVO per leggere le altre soluzioni!