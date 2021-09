Outfit sensuale e giovane per Francesca Sofia Novello che sceglie il denim look. Copiamola!

Il look del vip che oggi vogliamo copiare è quello di Francesca Sofia Novello. Proprio come altre bellezze nazionali presenti alla settimana della moda di Milano che si è da poco conclusa, ha rubato la scena alle super modelle in passerella.

Passano le stagioni ma il jeans non passa mai. Ospite alla sfilata di Alberta Ferretti nella Mfw, la “Signora Rossi” in dolce attesa è apparsa bellissima come sempre ed assolutamente cool. Mentre per l’autunno – inverno sul sito ufficiale del brand si trovano pantaloni in denim sia in classico blu che vintage a 395 euro ed il modello Jogging a 450 euro, per la gonna originale scelta da Francesca bisogna aspettare ancora un pochino. Nel mentre vediamo le alternative a prezzi contenuti per essere come lei.

Total look di jeans: Francesca Sofia insegna come essere di tendenza

Riguardo al top si può optare per il modello in denim con maniche corte a sbuffo e bottoni dorati sul davanti (a soli 18 euro) di Shein o, spendendo pochissimo in più (23,95 euro su Asos) scegliere il modello di Topshop senza maniche e con cuciture a vista in contrasto.

Per la gonna si può puntare su Iconic di Na-Kd scontata a 33,57 euro, che ha orlo sfilacciato e vita alta, sul tipo Rachel di Pepe Jeans, blu (34,90 euro) o decidere per un pezzo unico. L’abito mini in jeans di Zara a 39,95 euro, ha maniche lunghe, bottoni argentati, cintura coordinata in vita che si chiude con un fiocco stretto che sottolineerà il punto più sexy.

La borsa a tracolla blu, in tinta con tutto il resto, andrà necessariamente scelta tra la rettangolare e trapuntata in pelle firmata Moschino (119 euro), la borsa di grandezza media a spalla di Orciani (420 euro) in morbidissima pelle martellata o il simpatico secchiello monogram blu di Mc2 St Barth (98 euro).

LEGGI ANCHE: Caterina Balivo torna dolce e semplice con il tailleur corto viola chiaro da copiare (chedonna.it)

La bella Francesca Sofia Novello è diventata famosa per essere la fidanzata del nove volte campione del mondo di motociclismo Valentino Rossi ma è da molto tempo una modella ed influencer molto seguita su Instagram dove vanta 461 mila follower. Da Arese, bellissimo paese in provincia di Milano, di strada ne ha fatta molta ma il meglio arriverà con la sua prima figlia.

Silvia Zanchi