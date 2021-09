Anticipazioni Una Vita, un addio molto doloroso per il quartiere di Acacias. Uno dei protagonisti abbandonerà. Ecco di chi si tratta

La serie è ambientata agli inizi del XX secolo, precisamente tra gli anni 1899 e 1920, e racconta le storie di varie famiglie e del gruppo di domestiche del ricco quartiere di Acacias, situato in una città indefinita, molto probabilmente Madrid.

Nel dettaglio la soap opera “Una Vita” racconta le vicende appassionanti delle famiglie De la Serna, Álvarez Hermoso, Hidalgo e Palacios. Famiglie che si intrecciano sullo sfondo di un ricco palazzo signorile.

Nel giugno 2015, Mediaset ha acquisito i diritti per trasmettere la serie in Italia con il nome di Una Vita: la sua anteprima su Canale 5 è stata un enorme successo con una share del 20,83%. Da quel momento in poi “Una Vita” colora i nostri pomeriggi estivi, con nuove storie, intrighi e ambientazioni affascinanti e misteriose.

Una Vita: addio ad Armando, il marito di Susana abbandona il quartiere di Acacias

Nuove importanti anticipazioni sulla nostra telenovela spagnola preferita. Nella prossima puntata di Una Vita, i telespettatori italiani dovranno fare i conti con un addio. Difatti sta per arrivare il momento di congedarsi da Armando Caballero (Antonio Lozano), il marito di Susana (Amparo Fernandez). L’uomo dovrà necessariamente abbandonare il quartiere a causa del suo lavoro e affiderà la moglie alle cure di Liberto (Jorge Pobes) e Rosina (Sandra Marchena).

Se ricordate il primo nostro incontro con Armando, l’uomo fin dal giorno in cui è ritornato in scena è stato coinvolto in diverse dinamiche della soap: in primis ha aiutato la nipote Maite Zaldua (Ylenia Bagliano) quando Felicia (Susana Soleto), per punirla a causa della sua relazione con Camino (Aria Bedmar), l’ha incastrata con una falsa accusa. Come se non bastasse, ha dovuto poi arginare lo strano “corteggiamento” del collega Jacques (Richard García) verso Casilda (Marita Zafra), ciò perché l’ultimo arrivato voleva entrare in possesso della spilla dell’inserviente – a sua volta regalatale da Susana – che conteneva al suo interno un messaggio in codice.

Inoltre Armando sarà coinvolto nelle dispute di natura politica tra Ramon (Juana Navas) e Antonito Palacios (Alvaro Quintana), che decideranno di candidarsi in due partiti totalmente opposti.

Tuttavia, a causa del suo lavoro da diplomatico, Armando scoprirà di dover svolgere una missione lontano dalla Spagna. In un primo momento, l’uomo temerà ovviamente la reazione di Susana, perché quest’ultima non potrà seguirlo nella sua nuova destinazione, ma poi affronterà la situazione di petto e le comunicherà la brutta notizia.

Se vi starete chiedendo: quando marito e moglie si ricongiungeranno? La risposta non tarda ad arrivare. Susana dovrà pazientare parecchio prima di ricongiungersi al marito, dato che starà lontano dal quartiere di Acacias per ben 81 episodi.