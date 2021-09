Test di Osservazione | Qual è il tuo pregio in amore?

By

Il test di osservazione sull’amore che ti proponiamo oggi ti permetterà di migliorare nelle relazioni di coppia scoprendo uno dei tuoi più grandi pregi.

Naturalmente ogni medaglia ha due facce e con questo test riusciremo a mettere in luce anche il tuo punto debole nelle relazioni amorose. Solo esaltando i pregi e lavorando sui difetti, infatti, avrai relazioni sentimentali più serene e più felici.

Quando si comincia una relazione a due bisogna sempre essere consapevoli di varie cose tra cui: chi siamo, cosa cerchiamo in una relazione e cosa significa “coppia” per noi.

Capire profondamente chi siamo è importantissimo poiché soltanto le persone mature e consapevoli hanno relazioni affettive serene.

Quello che cerchiamo in una relazione potrebbe essere “l’amore” ma non è così semplice: in realtà cerchiamo tante cose come sicurezza emotiva, affetto, condivisione, senso di appartenenza (e l’amore, ovviamente l’amore!).

Essere in coppia per alcuni significa condividere tutto, per altri significa avere vite del tutto diverse e passare insieme solo i momenti significativi.

E tu? Cos’è una relazione per te, e soprattutto qual è il tuo pregio in amore?

Test di Osservazione dell’Amore

Questo test di osservazione si basa su un’opera dell’artista russo Vladimir Kush, padre di una corrente artistica chiamata realismo metaforico. I suoi quadri nascondono sempre molti oggetti e molte interpretazioni: tu cosa noti per primo guardando questa immagine?

1 – La Luna

La luna, nell’angolo in alto a destra, è uno dei particolari più minuti di questa immagine, quindi è un elemento che viene notato molto raramente dagli osservatori.

Se la Luna è stata la prima cosa che hai nottato, il tuo pregio in amore è la fantasia. La luna ci appare sempre diversa, esattamente come sempre diverse sono le tue iniziative e le esperienze che proponi al tuo partner di vivere assieme.

Tra i tuoi (pochi) difetti, però, c’è anche la distanza emotiva. Probabilmente sei molto concentrata sui tuoi sogni, sui tuoi progetti e su ciò che vuoi realizzare nella tua vita. Per questo motivo alcuni ti ritengono una sognatrice ad occhi aperti, ma a volte al tuo partner appari lontana e distratta: non lasciare che i tuoi sogni siano un ostacolo per la costruzione di una relazione felice!

2 – La Chiave

La chiave in realtà non è davvero rappresentata all’interno di questo quadro. Si tratta piuttosto di una figura che si compone attraverso l’accostamento delle altre immagini raffigurate. Per questo motivo è un altro dei dettagli più difficili da notare e denotano una grande capacità di osservazione da parte tua.

Se la prima cosa che hai visto è la chiave, il tuo pregio in amore è la complicità: sei in grado di instaurare una profonda connessione tra te e il tuo partner, sia a livello fisico sia a livello emotivo. Si tratta di un elemento fondamentale per costruire una coppia solida e duratura.

3 – Le Piantine

Le due piantine che si stagliano contro uno sfondo molto scuro sono dettagli minuti che non tutti riescono a notare.

Se hai notato le piantine, il tuo pregio in amore è l’individualità. Sei in grado di creare una coppia senza annientare la tua personalità. Molti, invece, tendono a assimilare gli interessi e le idee del partner, finendo per trasformarsi.

Il prezzo da pagare per tanta autonomia naturalmente è la freddezza. Alcuni partner con cui hai avuto a che fare in passato forse hanno pensato che tu sia una persona fredda e distante, poco interessata a costruire una relazione davvero profonda. È così? Solo tu puoi saperlo!

Hai visto qualche altra cosa nell’immagine che ti abbiamo proposto? Clicca su SUCCESSIVO e leggi le altre soluzioni!