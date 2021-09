Test del tatto: che tipo di materiale preferisci svela chi sei!

Oggi vogliamo conoscerti meglio grazie al test del tatto. No, tranquilli: non possiamo (né vogliamo) allungare una mano attraverso lo schermo e toccarvi ma semplicemente farvi una domanda. Quali sono i materiali che preferite sentire sulla pelle?

Toccare, toccare ed ancora toccare: sapevi che la pelle è l’organo (eh sì, è un organo) più grande e più esteso del tuo corpo?

Usare le mani od il tatto è qualcosa che facciamo, giorno e notte, senza neanche quasi rendercene conto.

Perché ti stiamo dicendo queste cose? Ma semplicemente per spiegarti perché il nostro test di personalità di oggi ti fa una domanda tanto curiosa.

Inconsciamente, infatti, a forza di sentire sempre le stesse “sensazioni” sulla pelle, il nostro corpo ha anche “stabilito” quali sono quelle che preferisce.

Prenditi un attimo per pensarci ma non temere: scopriremo chi sei grazie, semplicemente, a quello che ti piace… toccare!

Test del tatto: quale materiale preferisci ci svela chi sei veramente nella vita

La nostra vita, o quasi, è decisamente influenzata dai cinque sensi. Anche chi non ne ha uno (non solo pandemia permettendo ma a causa di malattie o condizioni fisiche) si affida agli altri per conoscere per bene il mondo che lo circonda.

Non è una sorpresa, quindi, che chiederti quale sia il materiale che preferisci al tatto sia fondamentale per il nostro test di oggi.

Vogliamo proprio conoscerti meglio, non trovi?

Ovviamente puoi prenderti tutto il tempo che ti serve per decidere quale sia quello che ti piace di più!

Pensa a che tipo di sensazione ti danno sulla pelle materiali come il tulle, il raso, il pizzo o la maglia.

Quale sceglieresti per il tuo outfit e perché? Scopriamo meglio chi sei!

tulle: trasparente, realizzato grazie a fili che si intrecciano ma lasciando dei grandi spazi tra di loro, leggero eppure resistente.

Non dobbiamo di certo dirti perché hai scelto il tulle, vero? (Siccome, però, stiamo facendo un test e tu hai cliccato su questo articolo proprio per sapere perché lo hai scelto, te lo diremo comunque).

Il tulle, così come chi lo sceglie come il suo tessuto preferito, è un materiale soggetto a grandi contraddizioni. Sei aperto e sincero, questo è vero, ma non sei di certo una persona semplice oppure che si lascia ingannare: la tua “trama“, così come il tuo carattere, è fitta!

Non hai problemi a dire le cose come stanno e sei “trasparente” agli occhi degli altri. Questo non toglie, però, che tu sia veramente una persona capace di resistere anche alle situazioni più difficili. Insomma: se hai scelto questo tessuto è perché sei di certo una persona che si gode la vita, che non ha paura di affrontare i problemi e che piace veramente a tutti!

Per scoprire gli altri responsi del nostro test del tatto, clicca sul pulsante qui sotto!