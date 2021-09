Test del libro: il tuo genere preferito rivela chi sei

By

Il test del libro è un ottimo modo per conoscerti meglio. Il genere che ami di più dice infatti molto sulla tua personalità.

Chi ama i libri sa bene come leggere sia un modo per viaggiare con la fantasia e fare esperienze di ogni tipo. Un modo per estraniarsi dal presente, fare la conoscenza di personaggi altrimenti difficili da incontrare e imparare nuove culture, usanze, ricette e modi di vivere.

La lettura è indubbiamente un modo semplice ed immediato per arricchirsi ma anche per fare un po’ di sana introspezione. Spesso, infatti, lo scegliere sempre un genere ben definito può rivelare alcuni aspetti della personalità altrimenti difficili da comprendere. Un particolare che delinea ampiamente alcuni modi di essere o di fare che messi insieme possono dare un’idea della personalità del lettore.

Per scoprire chi sei veramente, prova quindi a scegliere il genere che più ti piace tra quelli indicati. La risposta dirà molto su di te.

Test del libro. Quale genere ami di più?

Per effettuare questo test di basta leggere il profilo corrispondente alla tua scelta. Il modo perfetto per capire chi sei veramente.

1 – I gialli

Se tra i tuoi generi preferiti spiccano i gialli, sei sicuramente una persona dalla mente acuta e costantemente bisognosa di misurarsi con qualcuno o qualcosa. Anche quando scegli di rilassarti, senti infatti la necessità di mettere alla prova il tuo ingegno al fine di comprendere quanto sei effettivamente geniale.

La tua è quindi una personalità che tende a spiccare molto e che in base a come decidi di gestire il tutto può risultare gradevole o indigesta agli altri. Particolarità che dipende dal tuo modo di porti con gli altri.

A parte ciò, sei una persona sicuramente sicura di se ma con dei momenti di insicurezza in grado di complicarti la vita. Motivo per cui hai sempre bisogno di avere al tuo fianco persone delle quali fidarti e alle quali affidarti nel momento del bisogno. Una richiesta che non fai mai apertamente ma che chi ti conosce bene da riconoscere ed esaudire.

