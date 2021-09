Aiuto! Stai con un possessivo? Scoprilo con questa classifica dell’oroscopo

Vuoi sapere se stai con uno dei segni zodiacali più possessivi di tutto l’oroscopo? Abbiamo la classifica giusta per te: la controlliamo insieme?

Fin da piccoli ci hanno insegnato, sbagliando, che gelosia e possessività fossero sinonimi d’amore incondizionato.

Potremmo aprire una lunga discussione a riguardo e spiegarti perché essere possessivi non è poi questa grandissima qualità ma forse questo non è il luogo giusto per iniziare a fare questo discorso.

Quello che possiamo fare, invece, è svelare insieme a te la lista dei cinque segni zodiacali che possiamo definire come i più possessivi dello zodiaco.

Non sei curioso di scoprire chi c’è fra le prime posizioni?

I segni zodiacali più possessivi dell’oroscopo: ecco la classifica di oggi

Il tuo partner non vuole vederti parlare con qualcuno del sesso opposto? A parte dirti che questa è una bella red flag e di scappare immediatamente, abbiamo un’altra sicurezza: probabilmente è al primo posto nella classifica dei segni più possessivi dell’oroscopo!

Come lo sappiamo? Semplicemente, perché stelle e pianeti non sbagliano mai!

Scherzi a parte: abbiamo deciso, oggi, di scoprire quali sono i segni zodiacali che possono essere considerati tra i più possessivi di tutti.

Ci sono persone, infatti, che vanno ben oltre la gelosia e che finiscono per diventare… beh, veramente ossessivi!

Ovviamente, essere possessivi può voler dire che si ha un rapporto di gelosia anche verso le cose, i luoghi e non solo le persone!

Di certo, però, sapere quali sono i segni zodiacali che si posizionano ai primi posti della nostra classifica dell’oroscopo di oggi è decisamente importante.

Meglio sapere subito con chi hai a che fare, a partire dal suo segno zodiacale: e speriamo che il tuo, di segno, non si trovi in classifica, no?

Toro: quinto posto

Anche il Toro non scherza per quanto riguarda essere o sentirsi possessivi. Chi è nato sotto questo segno, infatti, fatica veramente a nascondere il suo bisogno di chiedere certezze agli altri. Essere ossessivi è un modo per avere le proprie certezze… senza doverle chiedere!

Il Toro è un segno che ha paura delle relazioni e proprio per questo, quando ne ha una, finisce per diventarne estremamente geloso. Amici o fidanzati, poco importa: il Toro riesce ad essere possessivo praticamente con chiunque!

Cancro: quarto posto

Il Cancro è un segno decisamente particolare: sa essere tanto amorevole quanto comprensivo ma non riesce di certo a sfuggire alla trappola della possessività.

Romantici e pieni di sentimenti ed emozioni, capaci spesso di fare un dramma praticamente dal nulla, i nati sotto il segno del Cancro sanno diventare molto possessivi.

Quando hanno un rapporto speciale con una persona, spesso si dimostrano eccessivamente insicuri e, proprio per questo, possessivi.

Insomma: meglio fare attenzione con loro. Scherzano e ridono ma sotto sotto hanno un’anima da veri… gelosoni!

Gemelli: terzo posto

Anche i nati sotto il segno dei Gemelli si trovano di diritto nella nostra classifica di oggi. Non perché siano possessivi in maniera continuativa ma decisamente perché non sanno mai dire che cosa vogliono veramente… dalla vita e dagli altri!

I Gemelli, infatti, generalmente diventano possessivi quando qualcosa che hanno avuto sfugge, finalmente, al loro controllo.

Finché siete con loro e gli dimostrate amore e lealtà, i Gemelli non sentiranno niente verso di voi. Vi basterà prendere un attimo le distanze per vedere come i Gemelli si trasformino, immediatamente, in dei possessivi D.O.C. ma fate attenzione.

Non sempre, infatti, i Gemelli danno seguito alle loro parole con atti concreti: vogliono solo vedervi struggere per loro. Appena ritornerete “dipendenti“, i Gemelli sosterranno… di non essere mai stati possessivi!

Bilancia: secondo posto

Per i nati sotto il segno della Bilancia, essere possessivi sembra quasi essere un valore aggiunto. Per loro si tratta di un vero e proprio segnale d’amore anche se sappiamo bene che, in realtà, essere possessivi ha a che fare solo il proprio egocentrismo!

La Bilancia, infatti, è un segno che pensa che dimostrare di essere possessivi sia quello che serve per rafforzare i suoi rapporti.

Spesso, i nati sotto questo segno, si dimostrano possessivi con tutti: amici, conoscenti, fidanzati e parenti.

Non gli interessa assolutamente quale sia il rapporto che hanno con queste persone o quanto sia profondo: per loro è importante solo mostrare che sono possessivi!

A questo riguardo, quindi, spesso la Bilancia è presuntuosa ed arrogante con le persone “esterne” che potrebbero “rubarle” il rapporto. In più, la Bilancia finisce spesso per “fingere” un’intimità che ancora non c’è, nel tentativo di trasformarla reale.

Perché? Ma semplicemente perché così è più facile… essere possessivi!

Leone: primo posto nella classifica dei segni zodiacali più possessivi dell’oroscopo

Ebbene sì, cari nati sotto il segno del Leone, è arrivato il momento di fare il vostro personalissimo coming out. Siete veramente possessivi, al limite della gelosia più estrema!

Poco importa che si tratti della persona che ha conquistato il vostro cuore, di quella band che avete sentito suonare per primi oppure del vostro corredino appena nati: non volete condividere nessuna di queste cose (e molto altri) con… beh, proprio nessuno!

Il Leone, infatti, è un segno che ha un senso dell’onore veramente molto sviluppato. Per i Leone, possesso e amore sono quasi la stessa cosa: non fanno assolutamente distinzioni!

Chi ha una relazione con un Leone, quindi, sa bene che ci sono numerose cose che “non si possono fare” pena tradire il suo senso dell’onore e della lealtà.

Impossibile guardare un’altra persona, anche solo per scherzo, ed anche buttare un bigliettino o un regalo che il Leone vi ha fatto: perdereste per sempre la sua stima!

Abituati come sono a comandare su tutto e tutti, i nati sotto il segno del Leone non possono assolutamente immaginare che qualcuno o qualcosa che possiedono o hanno posseduto vada a qualcun altro. Sono veramente i più possessivi fra tutti!