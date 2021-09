I segni zodiacali che mantengono le promesse, sceglili se per te una promessa è un debito

Ti ha fatto una promessa, ti puoi fidare di lui? Gli astrologi hanno redatto la classifica dei segni zodiacali che mantengono le loro promesse.

Tutti facciamo promesse ma diamo un valore diverso a ciò che promettiamo e gli astrologi lo sanno bene perché secondo loro la nostra capacità di far fede o no ad una promessa dipenderebbe dal nostro segno zodiacale.

Ecco una nuova classifica dei segni zodiacali, una classifica interamente basata sulle promesse, da quelli che mantengono le loro promesse costi quel che costi a quelli che non danno importanza alle promesse che fanno. Vediamo a che punto della classifica è il tuo segno.

Segni zodiacali e promesse, ecco chi le mantiene e chi no

Quante volte ci hanno fatto una promessa e ci siamo chiesti se potevamo fidarci? Allo stesso modo gli altri si saranno chiesti se le promesse fatte da noi fossero o meno affidabili. Secondo gli astri sapere se una persona è affidabile o meno in fatto di promesse è molto semplice, tutto dipenderebbe dal segno zodiacale. Il nostro segno influisce sulla nostra personalità, e sul modo in cui ci comportiamo con gli altri. Scopri chi sono i segni zodiacali più ligi alle promesse, dai più affidabili ai meno affidabili in fatto di promesse:

1. Scorpione

Lo Scorpione è il segno più affidabile dello zodiaco, se ti fa una promessa stai certo che la manterrà, è un segno troppo orgoglioso per non attenersi scrupolosamente a ciò che dice. Lo Scorpione ha un forte senso di onore e giustizia, se per qualche motivo li deludi, difficilmente ti perdoneranno, allo stesso modo loro cercano di essere leali sempre.

2. Vergine

Secondo in classifica troviamo la Vergine, un segno che non fa promesse che non sa di poter mantenere, quando arriva a prometterti qualcosa è perché ha già valutato la cosa e ha già deciso che si può fare. Qualunque cosa ti abbia promesso, credi in lui, puoi fidarti ciecamente della parola data.

3. Capricorno

Il Capricorno è un segno zodiacale molto responsabile, passa la vita a fare le scelte giuste e lavora molto sodo per ottenere ciò che desidera. Il Capricorno non fa promesse effimere. Potrebbe impiegare del tempo per far fede alla promessa, perché è un segno preso da moltissime cose e molto impegnato, ma non ti deluderà. Quando un Capricorno promette non se lo dimentica.

4. Leone

Il Leone è un segno particolare, lui si vede come lo vede il suo interlocutore, se tu lo giudichi affidabile, lui si sente affidabile. E’ un segno molto attaccato alla sua reputazione, e farà di tutto per non lederla. Se tu hai un’ottima impressione di lui e gli dici che sei sicuro che manterrà la sua promessa, stai pur certo che soddisferà realmente le tue aspettative.

