Zebra o alberi? Scopri cosa rivela di te la tua scelta

Vogliamo scoprire insieme quali sono le tue difficoltà con gli altri? Il test zebra o alberi ci rivelerà tutto: dai, dicci cosa hai visto!

Ehi, non c’è bisogno di offendersi e neanche di pensarci più di tanto: a tutti (ma veramente a tutti) capita di avere delle difficoltà con gli altri!

Noi, oggi, abbiamo pensato di scoprire le tue e grazie semplicemente ad un’immagine!

Che ne dici: ti va di provare il nostro nuovo test della personalità? Scopriamo subito di che cosa si tratta ed anche che cosa vedi nell’immagine qui sotto.

Sei più un tipo da zebra o da alberi?

Test zebra o alberi: scopriamo quali sono le tue difficoltà con gli altri

So che stenti a credere al fatto che Rihanna o Beyoncé abbiano delle difficoltà con gli altri anche loro ma possiamo assicurartelo: è proprio così.

Ok, va bene, magari non le conosciamo nella vita reale ma non è così difficile immaginare che anche loro abbiano dei giorni no.

Certo, magari loro hanno dei giorni no nelle loro ville a tre piani e possono prendere un aereo e correre ai Caraibi per rilassarsi quando vogliono, non lo mettiamo in dubbio.

E magari questa opzione impedisce loro di prendersela con le persone che hanno vicino: c’è anche questa possibilità, siamo d’accordo.

Ma noi non stiamo parlando di Rihanna o di Beyoncé: stiamo parlando di te!

Visto che non hai una villa a tre piani e sono passati anni dall’ultima volta che sei stato ai Caraibi, abbiamo deciso di scoprire quali sono le tue difficoltà quando ti approcci agli altri.

Due anni di pandemia e di restrizioni di certo non ci hanno aiutato ad essere le persone più sociali e socievoli del mondo. Ecco perché il test di oggi potrebbe fare veramente la differenza!

Allora: che cosa hai visto nell’immagine, una zebra oppure degli alberi? Ma non è finita qui: per caso hai notato anche o solo… un uccello?

la zebra: hai visto per primo questo animale? Allora il tuo problema con gli altri è veramente difficile da individuare… ad un occhio esterno! (Per noi, ovviamente, è chiaro come il sole).

Le zebre sono animali estremamente sociali, quindi sembrerebbe proprio che tu riesca tranquillamente ad inserirti in situazioni di gruppo. Insomma, non dovresti avere nessun problema con gli altri! Le zebre, però, hanno anche numerose caratteristiche decisamente sottovalutate. Una di queste è il manto: sapevi che è unico per tutte e che ricorda un poco le nostre impronte digitali?

Il tuo vero problema con gli altri potrebbe originarsi proprio da questo fatto: non hai nessuna voglia di essere scambiato per uno… degli altri!

Tieni particolarmente alla tua indipendenza, alle tue idee ed al tuo stile: non ti dispiace stare con gli altri ma diventi particolarmente furioso quando qualcuno ti copia.

Insomma: sì al rapporto con gli altri ma solo se sono persone che non prendono le tue sembianze, cosa che, purtroppo, accade spesso. Sei molto geloso di te: quasi impossibile conciliare pacificamente la tua gelosia e la tua voglia di socialità!

