Test della Nonna | Dimmi che nonna sarai e ti dirò chi sei!

Il test della nonna ti propone una domanda “scomoda”! Come sarai da vecchietta? Come ti immagini dirà moltissimo sul tuo carattere!

Ogni donna ha un’immagine del sé presente ma, anche se non sempre ne è consapevole, proietta un’immagine di sé anche sul futuro. Tu ti sei mai chiesta come sarai tra tanti anni?

Le nonne di un tempo (quelle che facevano la calza, passavano tutto il giorno a cucinare e realizzavano centrini all’uncinetto) sono state un vero e proprio pilastro della nostra infanzia.

Anche se sono state cresciute dalle nonnine di un tempo, però, le generazioni successive hanno dimostrato di essere molto differenti da quelle del passato.

Le donne adulte di oggi hanno potuto costruirsi una cultura più vasta rispetto a quelle di un tempo, hanno avuto un rapporto più diretto con la tecnologia e sono state più libere di esprimersi a livello estetico, quindi di certo saranno molto diverse dalle nonnine di un tempo!

Come si manifesteranno nel futuro i nostri caratteri e i nostri interessi? Questa è l’occasione giusta per pensarci!

Test della Nonna

Prova a immaginare come ti vedi da qui a 60 anni: avrai una vita dinamica, ti interesserai ancora di moda, tecnologia e tutto ciò che è al passo con i tempi oppure vivrai un’esistenza tranquilla e posata? Scegli la nonnina che più ti rappresenta e scopri la vera essenza della donna che sei oggi!

1 – La Nonna Tecnologica

Anche oggi esistono moltissime donne anziane che hanno scoperto i vantaggi della tecnologia. Le nonne oggi rispondono alle videochiamate, scrivono su whatsapp, scattano fotografie con lo smartphone e usano facebook per condividere ricette.

Noi che utilizziamo abitualmente i social probabilmente anche da anziane saremo molto brave a rimanere al passo con i tempi. Probabilmente impareremo a usare facilmente anche i nuovi device e saremo sempre all’avanguardia.

Se ti immagini come la nonnina tecnologica che passa le serate a consultare ricette sulla rete o a videochiamare le amiche di certo oggi sei una donna moderna sempre ansiosa di cogliere tutte le possibilità offerte dal mondo attuale. Si dice che lo spirito e il corpo invecchiano a due velocità differenti. Di sicuro il tuo spirito rimarrà giovane a lungo!

2 – La nonna dura d’orecchie

Una delle caratteristiche tipiche delle persone anziane sta nel perdere parte dell’udito. Si tratta di un problema per il quale non c’è molto rimedio, ma bisogna ammettere che ci sono anche molte nonne (e molti nonni!) che fanno finta di non sentire le richieste del marito, della moglie, dei figli o dei nipoti quando non vogliono essere disturbate!

Se ti immagini come una nonnina un po’ dura d’orecchie probabilmente una delle caratteristiche principali del tuo carattere è l’insicurezza. Probabilmente hai costantemente paura di sentirti esclusa da ciò che accade intorno a te, temi di non riuscire a essere coinvolta nelle cose che contano davvero e nei continui cambiamenti che coinvolgono cose e persone.

Il nostro consiglio è di cominciare a lavorare su te stessa adesso, lanciandoti in nuovi progetti e nuove idee con entusiasmo e fiducia nelle tue capacità. Sei una donna sensibile e intelligente, non rimarrai “indietro”!

La nonna che hai scelto non è tra le prime due? Clicca su SUCCESSIVO per leggere le altre soluzioni!