Test : il tuo bracciale preferito rivela la tua personalità, quale scegli?

Le nostre scelte in fatto di look possono rivelare molti tratti della nostra personalità. Scopri cosa comunichi sfoggiando il tuo bracciale.

Basta uno sguardo per capire molte cose di qualcuno, come ad esempio la sua situazione economica e persino sentimentale. Abiti firmati, fede al dito sono indicatori di uno status sociale. Accanto a questi indicatori troviamo tanti altri piccoli indicatori che forniscono informazioni su chi siamo e cosa vogliamo comunicare agli altri. Dal colore del rossetto scelto al braccialetto che indossiamo, tutto parla di noi.

Osserviamo costantemente le persone che ci circondano, lo facciamo da sempre. L’intento è sempre lo stesso, cerchiamo di capire qualcosa in più su di loro. E se un bracciale potesse rivelarci qualche informazione in più sul nostro interlocutore? Scopriamo insieme cosa possiamo capire osservando questo comunissimo accessorio.

Test. scegli un bracciale e ti dirò chi sei

Comunichiamo molte informazioni di noi agli altri, per farlo usiamo usiamo capelli, vestiti e persino i gioielli. Questi accessori che danno un tocco in più al nostro outfit e che solitamente aggiungiamo all’ultimo per valorizzare il nostro look, possono essere molto rivelatori.

Osserva l’immagine del test di oggi e scegli un bracciale, il tipo di bracciale che solitamente indossi, e scopri cosa rivela di te.

bracciale con perle e pendenti

Sei hai scelto il quarto bracciale significa che sei una donna onesta, semplice ed empatica. Ti preoccupi molto del benessere delle persone che ami, sei sempre molto attenta a non ferire gli altri ma non manchi di dare buoni consigli e dire sempre quello che pensi, con i giusti modi. La preferenza per le perle denota che tendi a preferire tutto ciò che è classico, dall’arredamento agli abiti e persino alle tradizioni. Non ti piace apparire ma essere. In amicizia sei un’amica molto speciale, leale e sempre presente.

