Quale segno zodiacale scegliere per vivere un amore a distanza senza problemi

Le vacanze ti hanno regalato un colpo di fulmine e non vuoi rinunciare a questo amore speciale? Scopri se il vostro amore a distanza funzionerà in base al segno zodiacale.

Secondo gli astri alcuni segni zodiacali sarebbero perfetti nelle relazioni a distanza. Se farete parte di questi segni non avrete difficoltà a portare al livello successivo la vostra relazione attualmente a distanza. Riuscirete ad evolvere come coppia e a garantirvi un futuro nonostante tutto.

Non è facile avere una relazione duratura e salda e lo è ancor meno nel caso in cui la distanza crea una barriera tra voi che vi impedisce di vivere la vostra quotidianità. Ciò nonostante se fate parte dei segni zodiacali perfetti nelle relazioni a distanza allora non avete nulla da temere, anche in assenza di vicinanza il vostro amore continuerà a rafforzarsi.

Ecco i segni zodiacali perfetti per le relazioni a distanza

Anche se desideri fortemente che la vostra relazione a distanza decolli, le possibilità che funzioni davvero non sono moltissime. Le relazioni d’amore hanno bisogno di essere vissute pienamente e a migliaia di km di distanza non è semplice farlo. Anche se l’amore è molto forte spesso conciliare due vite costrette a restare in gran parte indipendenti da la sensazione di vivere un rapporto a metà. Ogni coppia comunque ha le proprie risorse e niente esclude che voi possiate essere perfetti per una relazione a distanza, soprattutto se fate parte dei segni eletti dagli astrologi per questo tipo di rapporto:

Gemelli

Il Gemelli è un segno caratterizzato da una forte dualità il che lo rende particolarmente perfetto per questo tipo di relazione. Essendo un segno con una mente creativa non ha problemi a condividere col partner ogni aspetto della propria vita anche a distanza attraverso l’ausilio della tecnologia che aiuta ad accorciare le distanze. Il gemelli è un segno caparbio, in amore, nulla può fermarli neanche la distanza.

Vergine

Questo segno zodiacale apparentemente molto sicuro di se stesso e molto tranquillo nasconde un lato oscuro. Si tratta di uno dei segni più diffidenti dell’oroscopo, la Vergine è un segno inaccessibile, se non lo vuole lui, le sue barriere non permettono a nessuno di avvicinarlo. In una relazione a distanza la Vergine ha modo e maniera di familiarizzare con l’altro e conoscerlo meglio mantenendo le distanze. Questo segno zodiacale è tra i segni più onesti ed affidabili dello zodiaco, questo facilita molto l’evoluzione del rapporto a distanza, anche se sono un pò gelosi.

Capricorno

Il Capricorno è un grande lavoratore e la sua più grande aspirazione nella vita è avere un buon lavoro e una stabilità finanziaria. La stabilità è una parola chiave per il Capricorno e anche in amore se pensa di aver trovato un partner sul quale investire per il futuro, non c’è distanza che gli impedisca di mollare. Il Capricorno anche a distanza è molto equilibrato inoltre ha una grande propensione a risolvere con efficienza e velocità qualsiasi problema si manifesta.

Acquario

L’Acquario è un segno indipendente e tiene moltissimo alla sua libertà. Questo segno ha orari tutti suoi e difficilmente riesce a sopportare una vita totalmente pianificata. Questa sua propensione lo rende perfetto per un relazione a distanza che gli permette di preservare questa sua natura sregolata. E’ più probabile che le cose si complicano con un aquario quando le distanze si accorciano.

Sagittario

Il Sagittario è un segno molto ottimista e positivo. Le persone come lui lo attraggono, avere accanto una persona che si lamenta sempre per lui è deleterio, mai intaccare la sua gioia di vivere ed il suo entusiasmo. Se un partner riesce a soddisfare questa condizione non c’è distanza che tenga, il Sagittario saprà come tenersi stretto il suo partner ideale.

Leone

Sappiamo che il Leone è uno dei segni più carismatici dell’oroscopo, ama mettersi in mostra e ricevere complimenti, se trova un partner che lo aiuta a mantenere alto il suo livello di autostima se ne innamorerà perdutamente, e così pieno d’amore e di passione difficilmente permetterà che la scintilla dell’amore si spenga.

Pesci

Il segno dei Pesci è molto sincero e affidabile. E’ il segno più sognatore dell’oroscopo e sogna il suo partner ideale da tutta la vita. Quando lo trova aziona i motori e fa di tutto per preservare questo rapporto. I Pesci sono persone sulle quali contare sempre, sagge e sincere, ti faranno sentire nel rapporto come in un paradiso sicuro. Ciò che li facilita in un rapporto a distanza è la loro capacità di essere sempre in sintonia con i bisogni del loro partner.