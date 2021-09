I segni più resistenti dello zodiaco: quanto credi di essere “duro”?

Scopriamo subito se sei uno dei segni più resistenti dello zodiaco: se non sei in questa classifica non puoi definirti un vero e proprio duro, no?

Che ne dici, ti piacerebbe metterti alla prova e far vedere a tutti quanto e se sei un duro?

Oggi abbiamo deciso di chiedere a stelle e pianeti di stilare una classifica dell’oroscopo decisamente particolare.

Vogliamo scoprire, infatti, quali sono i segni zodiacali più resistenti tra tutti!

No, tranquilli: non vi chiederemo di sollevare pesi, passare più di un minuto facendo plank oppure aiutando quel vostro conoscente a fare l’ennesimo trasloco.

Vogliamo solo sapere quanto siete forti… emotivamente!

I segni più resistenti dello zodiaco: ci sei anche tu nella classifica dell’oroscopo di oggi?

Quanto credi di essere forte?

Diciamoci la verità: tutti siamo convinti di essere tra le persone più forti sulla faccia della Terra, capaci di affrontare grandi sfide e problemi senza abbatterci mai.

La realtà dei fatti, purtroppo, è ben diversa. O meglio: è ben più variegata!

Tralasciamo i bellocci da palestra, i muscoli misurati con il centimetro e i polpacci guizzanti: quante persone conosci che sono capaci di resistere?

Certo, la vita non è semplice per nessuno e tutti (da Beyoncè al pescivendolo sotto casa) abbiamo dei problemi e delle difficoltà da superare.

Alcuni segni zodiacali, però, sono decisamente capaci di affrontare a muso duro (come direbbe Pierangelo Bertoli) la vita.

Non si fanno problemi, stringono i denti e tirano avanti di fronte alle difficoltà: sono dei veri e propri esempi!

Credi di ritrovarti in questa ristretta (e particolarissima) lista dell’oroscopo di oggi? Allora scopriamo le prime cinque posizioni in classifica!

Sagittario: quinto posto

I nati sotto il segno del Sagittario in questa classifica? Ma ci siamo per caso sbagliati? La risposta è assolutamente no!

Il Sagittario è uno dei segni più resistenti di tutto lo zodiaco, peccato che non lo saprete mai: non fanno altro che “nascondere” la loro forza!

I nati sotto il segno del Sagittario sono persone ottimiste e positive, che non hanno quasi paura di niente. Non vi faranno mai sentire quali sono i loro pesi e da quanto tempo li portano con sé. Con un sorriso, semplicemente, spazzeranno via tutte le vostre preoccupazioni mentre loro… resistono contro la tempesta!

Cancro: quarto posto

Con nostra grande sorpresa, troviamo anche tutti i nati sotto il segno del Cancro in questa classifica. Di certo, il Cancro, è uno di quei segni che non dà una grande impressione di resistenza. Facili alle lacrime, capaci di provare anche troppi sentimenti e decisamente emotivi, i nati sotto il segno del Cancro sembrano tutto meno che resistenti!

Invece, fortunatamente, il Cancro è uno dei segni capace di stringere i denti anche di fronte alle situazioni più difficili. Non abbandonano mai nessuno e non chiedono agli altri di risolvere i loro problemi. Sono capaci di andare avanti anche quando hanno perso ogni speranza: comprendono bene il valore di un sacrificio e sono disposti a farlo anche solo per un’ideale!

Vergine: terzo posto

Anche i nati sotto il segno della Vergine sono personalità decisamente forti. Certo, dal di fuori magari non si riesce ad intravedere ma possiamo assicurarvi che i nati sotto il segno della Vergine sono persone decisamente concentrate, resistenti e capaci di grandi sacrifici!

Per quanto riguarda i successi personali, infatti, la Vergine non fa veramente altro che stringere i denti e provare.

Non hanno paura di mangiare “pane e acqua” fino al momento in cui ce la faranno e sono in grado veramente di resistere ad ogni condizione od avvenimento!

Nella vita privata, in maniera contestuale, la Vergine è quasi imbattibile: niente si deve frapporre tra lei ed i suoi obiettivi e, quindi, la sua resistenza è più alta che mai!

Scorpione: secondo posto

Chi se non gli Scorpione poteva trovarsi al secondo posto della nostra classifica dei segni più resistenti dello zodiaco?

Ovviamente, infatti, gli Scorpione vengono sempre visti come personalità decisamente arroganti e crudeli: e quindi anche resistenti!

Nella realtà dei fatti, però, lo Scorpione è, forse, crudele proprio perché resiste tantissimo: e nessuno lo sa!

Lo Scorpione, infatti, è quella tipica persona che si carica tutti i problemi e le responsabilità sulle spalle, andando avanti fino a quando non ce la fa veramente più.

Per lo Scorpione, infatti, essere resistenti è l’unico modo di affrontare la vita. Sono persone che non si fanno problemi a caricarsi di responsabilità e che, quando e se cedono, creano veramente dei problemi agli altri che facevano affidamento totalmente su di loro!

Lo Scorpione è veramente resistente: proprio per questo si arrabbia così facilmente.

Acquario: primo posto nella classifica dei segni più resistenti dello zodiaco

Saper resistere sembra essere la caratteristica principe dei nati sotto il segno dell’Acquario. Non c’è niente da fare: sono proprio loro i più resistenti di tutto lo zodiaco!

L’Acquario, infatti, è un segno decisamente ammirevole: porta avanti la sua vita senza guardarsi quasi indietro ma senza neanche dimenticare niente.

Gli Acquario sono, generalmente, persone che combattono diverse battaglie e su più fronti diversi. Non solo ci sono sempre per tutti quanti, pronti a dare una mano ed offrire una spalla quando serve ma hanno anche numerose situazioni personali che affrontano completamente da soli.

Non chiedono mai un aiuto a nessuno e si fanno vedere sempre con il sorriso sulle labbra.

Quando qualcuno conosce meglio gli Acquario, poi, finisce per scoprire quanto sono resistenti davvero. Non parlano mai dei propri problemi e sono sempre disposti a farsi carico di nuovi, senza battere ciglio.

Se cercate qualcuno di resistente, i nati sotto il segno dell’Acquario sono le persone che fanno per voi: non approfittatevene, però!