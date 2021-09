Test delle Piante da Scrivania | Qual è il tuo pregio più grande su lavoro?

Con il test delle piante da scrivania arriveremo a capire qual è un tuo grande pregio in ambito lavorativo.

Molto spesso le donne tendono a essere molto severe nei giudizi verso se stesse e non sempre riconoscono i propri punti di forza. Con questo test ti aiuteremo a farlo!

Le piante da scrivania sono un lusso che non sempre ci possiamo permettere, ma di certo sono uno degli escamotage più semplici per rendere accogliente e piacevole il luogo in cui abitiamo e, in questo caso, quello in cui lavoriamo.

Non tutte abbiamo il cosiddetto pollice verde: curare le piante per farle vivere a lungo e in salute necessita di attenzione, costanza e conoscenza delle necessità specifiche di ogni specie.

Per queste caratteristiche le piante possono essere utilizzate molto bene come simbolo per indicare i tuoi talenti: esattamente come i talenti, infatti, le piante vanno coltivate amorevolmente per dare i loro frutti e rendere la nostra vita migliore.

Test delle Piante da Scrivania

Non è necessario che tu scelga la pianta da scrivania che hai effettivamente accanto al computer: scegli piuttosto quale vorresti acquistare e curare se ne avessi la possibilità! Quando lo avrai fatto potrai leggere le soluzioni e scoprire qual è il talento nascosto che possiedi sul lavoro.

1 – La pianta nel vaso colorato

Questa pianta dalle foglie scure dai motivi tigrati si trova frequentemente negli uffici e negli appartamenti, dal momento che necessita di poche cure e risulta essere molto resistente.

Ciò che colpisce dell’immagine numero 1, però, è il vaso coloratissimo in cui la piantina ha trovato casa: ben tre colori che formano diversi motivi decorativi.

Se hai scelto questa immagine sicuramente il tuo pregio principale in ambito lavorativo è la creatività e l’energia mentale con cui affronti ogni compito e superi ogni ostacolo che si pone sulla tua strada.

Probabilmente sei l’anima del tuo gruppo di lavoro e molte persone si affidano a te con la consapevolezza che saprai tirar fuori dal cilindro l’ennesima idea geniale.

2 – L’Orchidea

L’orchidea è una pianta elegantissima e appariscente, che non può assolutamente passare inosservata. Viene spesso utilizzata per rappresentare la femminilità e la forza, poiché si tratta di una pianta estremamente resistente nonostante l’apparenza delicata.

Se hai o vorresti questa pianta sulla tua scrivania è praticamente certo che il tuo grande pregio sul lavoro sia la capacità di portare armonia e fungere da mediatore tra tutti i componenti del gruppo.

Sei la persona ragionevole che riesce a far ragionare tutti, anche le teste più calde. Sei la persona a cui un’azienda affida la propria immagine quando deve trattare con clienti importanti, ma sei anche il membro del gruppo che è sempre in grado di tenere tutti in riga quando è necessario. Sarebbero persi senza di te!

La pianta che hai scelto non è tra queste? Clicca sul tasto SUCCESSIVO per leggere le altre soluzioni!