Cosa ti colpisce di più? Scopriamo a che punto sei della tua vita

Scopriamo a che punto sei della tua vista grazie al nostro test cielo o spazio: che cosa vedi nell’illustrazione che ti proponiamo oggi?

Anche oggi abbiamo deciso di proporti un test che scaverà a fondo… nel tuo subconscio!

(Tranquillo: non ci permetteremmo mai di scavare così tanto da arrivare in fondo).

Come vedi, abbiamo deciso di proporti un’immagine decisamente suggestiva.

Che ne dici: ti va di esplorare chi sei e a che punto sei arrivato della tua vita? Scopriamolo subito insieme con il nostro test della personalità di oggi!

Test cielo o spazio: che cosa vedi nell’immagine del nostro test di personalità di oggi?

Pensi di sapere a che punto sei arrivato nella tua vita?

Ti senti felice e soddisfatto, sei realizzato e risolto oppure ti ritrovi in un momento nel quale non sai veramente cosa fare?

E, soprattutto, pensi che quello che senti veramente rispetto al punto in cui ti trovi nella vita sia… reale?

Con il nostro test della personalità di oggi, il test cielo o spazio, vogliamo metterti alla prova.

Che ne dici, ti va di giocare?

Ti chiediamo di guardare questa immagine di Rob Gonsalves (un famosissimo pittore surrealista) e dirci che cosa hai visto per primo.

Di certo, il disegno è fatto per confondere (o semplicemente per stupire): ma tu che cosa hai notato per primo?

Non ci sono elementi nascosti qui: ti chiediamo solo di dirci se per te è più predominante il cielo (e la conseguente immagine del laghetto) oppure se pensi che sia lo spazio nero e stellato ad essere la parte più importante del disegno.

Che ne dici: cosa hai visto per prima in questa opera d’arte?

lo spazio con i pianeti e le stelle: vibrazione e creazione, queste sono le due parole che ti rappresentano meglio in questo momento!

Se hai scelto l’Universo come primo elemento da notare in questo dipinto, possiamo ben dire che sei nel pieno di una rivoluzione creativa!

Sai bene di trovarti in un momento veramente ottimale della tua vita: stai facendo quello che vuoi o lavorando per raggiungere i tuoi obiettivi!

Non hai dubbi su quello che vuoi fare ma sei un vero e proprio vulcano di idee: anche se non te ne rendi conto, infatti, devi assolutamente fidarti della tua intuizione!

Per ora, quello che ci dice il tuo subconscio, è che il tuo animo è pieno di voglia di fare: l’Universo, quindi, rappresenta l’elemento che ti attira di più!

Tutto quello che si trova nell’Universo, infatti, lavora in maniera armonica (e matematica, potremmo dire) per un unico obiettivo.

Se non credi di averlo pronto è meglio guardarsi bene dentro: non sei in attesa, sei pronto a partire o stai, addirittura, già correndo!

