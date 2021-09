Qual è l’animale più potente? Scopri il tuo vero potere

Il nostro test del vero potere vuole scoprire qual è il tuo. Come? Ma semplicemente chiedendoti di scegliere tra queste quattro figure!

Va bene, va bene, lo sappiamo. Non possiamo di certo guardarti dentro visto che, effettivamente, sei tu che stai guardando questo articolo.

(E non noi che guardiamo dentro i tuoi occhi).

Oggi, però, abbiamo deciso di scoprire quale sia il tuo vero potere e per farlo abbiamo chiesto aiuto al mondo animale.

Che ne dici: ti va di scoprire cosa nascondi dentro di te grazie all’aiuto di queste silhouette?

Test del vero potere: quale di questi animali, per te, è quello più potente?

Dei tanti test di personalità che ti abbiamo proposto, quello del vero potere potrebbe essere quello che ti svelerà, finalmente, che cosa si nasconde dentro di te.

Certo, per portarlo avanti abbiamo deciso di usare un “mezzo” decisamente curioso: la silhouette di alcuni animali!

No, non preoccuparti: non abbiamo perso la testa e non vogliamo assolutamente farti aprire uno zoo.

Tra i quattro animali che ti abbiamo proposto, però, vorremmo proprio sapere quale pensi che sia il più potente.

Hai un polipo, un elefante, un gatto ed una giraffa tra cui scegliere: quale sarà quello “più forte” per te?

polipo : chi sceglie questo animale è una persona che ha un potere nascosto decisamente particolare. Il polipo, infatti, è un simbolo di rigenerazione e di forza , oltre che di intelligenza .

Sceglierlo vuol dire essere dei veri e propri “ Ulisse ” e cioè persone in grado di levarsi d’impaccio grazie alla propria acutezza d’ingegno .

Non solo hai grandi idee , brillanti e poco battute: sei anche una persona in grado di metterle in pratica subito , su due piedi!

Hai un’intuizione che ti permette di essere sempre due passi avanti agli altri: meglio metterla in pratica e svilupparla il più possibile!

elefante: forza e pazienza, memoria e carità. L'elefante è di certo uno dei simboli più forti del nostro immaginario e quindi non è una sorpresa che tu lo abbia scelto come l'animale più forte qui!

Se lo hai scelto, il tuo potere nascosto è decisamente quello di essere una persona saggia. Non importa quanti anni tu abbia: hai una forte presenza morale e dei principi ai quali non ti puoi sottrarre.

Sai sempre quale decisione prendere e cosa fare nella vita: non hai paura del confronto e neanche di perdonare. Per te, la vera potenza, è comportarti come hai sempre fatto. Non ti fai smuovere da nessuno e per nessun motivo!

