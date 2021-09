Test: la prima immagine che vedi rivela chi sei veramente

Test della prima immagine: ciò che noti per prima cosa in quest’immagine può dire molto su chi sei.

Oggi, ci cimenteremo con un test psicologico che si basa sull’individuazione dei dettagli all’interno di un’immagine. Ciò che notiamo come prima cosa e che di conseguenza cattura la nostra attenzione è infatti in grado di rivelare chi siamo.

I test che si basano sull’individuazione di varie immagini sono molto utili per cogliere alcuni aspetti di se e del proprio modo di fare e di intendere le cose. Spesso, infatti, non è tanto l’immagine generale ma ciò che cattura l’attenzione e che lì rimane per diverso tempo a fare la differenza.

Così, un dettaglio colto quasi per caso ma che rimane impresso riesce a dire di ognuno di noi molto più di quanto si pensi.

Cerchiamo quindi di conoscerci meglio. E facciamolo attraverso l’immagine di oggi, trattata da diversi siti come anche trendingnews e che oggi noi osserveremo da un’angolazione un po’ diversa, scegliendo tra le micro immagini inserite al suo interno per capire quale saprà attirare l’attenzione e che significato può avere.

Test della prima immagine: cosa ti colpisce per prima? La risposta rivela chi sei

Per effettuare nel modo corretto questo test bisogna osservare l’immagine e capire qual è il dettaglio che per primo colpisce l’attenzione. In altre parole, quello che si tende anche a ricordare più facilmente tra tutti.

Una volta compreso di quale si tratta si può proseguire andando a leggere il profilo corrispondente e scoprendo così molte cose sul proprio modo di essere.

1 – L’occhio. Se la prima cosa che ti ha colpito è l’occhio, sei indubbiamente una persona dotata di grande sensibilità. Nella vita sai analizzare le cose in modo sempre molto oggettivo. Per questo motivo riesci a dare consigli importanti a chiunque si rivolga a te in cerca d’aiuto.

Ciò ti rende una persona attenta ai dettagli e in grado di cavarsela in ogni tipo di situazione. Al contempo sei anche molto empatica ed in grado di comunicare con gli altri in modo profondo. Per questo motivo la gente si rivolge a te volentieri. Sopratutto quando ha bisogno di un consiglio o di un parere sincero ed in grado di migliorargli la vita.

2 – Il volto di donna. A colpirti di più è stato il viso di donna? Allora sei una persona che nella vita segue sempre la sua strada e le proprie idee. E tutto senza la minima preoccupazione riguardo al giudizio altrui. Agli altri appari forte e sicura di te. Ma in realtà hai anche tu le tue fragilità. Fragilità che sai nascondere bene e che cerchi comunque di non mostrare a chi ti circonda.

Detto ciò, sei una persona socievole e sempre pronta ad ascoltare gli altri. Hai una visione della vita positiva ed un pizzico di egoismo personale che ti spinge a cercare la tua felicità. Cosa che ti rende indipendente e per la quale sei più ammirata di quanto non pensi.

