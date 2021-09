Test del Rossetto | Dimmi come trucchi le labbra e ti dirò che donna sei

Il test del rossetto ti permetterà di capire come ti vedono le persone che hanno a che fare con te in pubblico e in privato.

Quando le donne si truccano, infatti, svelano moltissimo della propria personalità, soprattutto perché non sanno di farlo e sono estremamente spontanee nelle loro scelte.

Tra l’altro, ogni parte del nostro viso rappresenta un aspetto particolare della nostra personalità, una caratteristica che vogliamo enfatizzare o nascondere.

Le labbra, com’è facile immaginare, sono collegate alla sensualità e alla capacità di seduzione. Attenzione però: non si tratta soltanto della capacità di seduzione amorosa! Anche se non ce ne rendiamo conto, infatti, mettiamo in campo la seduzione in moltissimi momenti della nostra vita, soprattutto quando vogliamo ottenere qualcosa e dobbiamo attuare la strategia migliore per ottenere i nostri scopi.

Test del Rossetto

Per fare il test del rossetto bisogna essere semplicemente oneste e indicare qual è il cosmetico che preferiamo per truccare le labbra ogni giorno o, in alternativa, qual è quello che preferiamo in assoluto e con il quale ci sentiamo davvero noi stesse.

1 – Tinta Labbra

La tinta labbra possiede alcune caratteristiche che potremmo definire vitali per coloro che che trascorrono fuori casa la maggior parte della giornata, per lavoro o per altri motivi.

Il pregio principale della tinta labbra, infatti, è di durare moltissime ore in maniera impeccabile, assicurando a chi la indossa un look perfetto per tutto il giorno.

Se il tuo cosmetico preferito per truccare le labbra è la tinta, significa che fai molto affidamento sulla tua capacità seduttiva e non ti senti te stessa quando non puoi esercitare pienamente il tuo fascino.

Per questo motivo hai bisogno di un cosmetico duraturo e affidabile, che ti permetta di essere assolutamente impeccabile in ogni momento della tua giornata: dare sempre il meglio di te e avere un’immagine perfetta è infatti uno dei punti di forza della tua capacità di seduzione. Che femme fatale!

2 – Rossetto

Il rossetto è in assoluto il prodotto più utilizzato dalle donne per truccare le labbra. Il motivo è semplicissimo: si tratta di un prodotto versatile ed estremamente comodo da applicare e che si può portare comodamente in borsetta.

Se usi principalmente il rossetto per truccare le labbra ti rivedi molto nell’idea tradizionale di donna, che dev’essere seducente, sempre diversa e allo stesso tempo sempre in grado di esprimersi al massimo delle proprie potenzialità.

Usi la seduzione per ottenere quello che vuoi ma assolutamente non ne abusi. Nella maggior parte dei casi sei in grado di affrontare situazioni difficili o contrasti interpersonali andando dritta per la tua strada e mantenendo un grande equilibrio. Detto questo ti piace essere ammirata ma se il rossetto un giorno dovesse essere sbavato non ne faresti un dramma: oltre alla seduzione hai molte altre frecce per il tuo arco.

