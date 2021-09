Hai il cuore tenero? La risposta è sì se sei in questa classifica

Sei uno dei segni zodiacali dal cuore tenero? Scopriamolo subito grazie alla nostra classifica dell’oroscopo di oggi: ecco le prime posizioni!

Quante volte hai pensato di qualcuno che fosse… molto più tenero di quello che credevi?

Essere teneri, infatti, non è solo questione di essere carini e simpatici a prima vista ma qualcosa di molto più profondo!

Ci sono tantissime persone che nascondono il loro cuore tenero dietro un aspetto piuttosto burbero.

Come fare a smascherarli? Semplice! Grazie alla nostra classifica dell’oroscopo di oggi: che ne dici, vale la pena controllare se ti trovi nella classifica dei cuori teneri?

Scopriamolo subito!

I segni zodiacali dal cuore tenero: ecco la classifica dell’oroscopo di oggi

Va bene, va bene: sappiamo che la persona burbera che nasconde un cuore tenero è un vero e proprio cliché.

Però, esattamente come per i luoghi comuni, anche quello dei cuori teneri… beh, è vero!

Ci sono persone che nascondono la propria bontà dietro un aspetto decisamente spigoloso e che mai ci aspetteremmo siano in grado di fare gesti gentili o amorevoli.

Non si tratta certo di una colpa: noi, però, abbiamo deciso che vogliamo “smascherare” tutti i cuori teneri dell’oroscopo.

Come faremo? Ma semplicemente grazie all’aiuto di stelle e pianeti che stileranno per noi la classifica di oggi dello zodiaco.

Allora: credi di trovarti nella lista dei segni zodiacali più teneri?

Cancro: quinto posto

Vi sembrerà strano vedere i nati sotto il segno del Cancro in questa classifica, vero? Questo è un segno che ha una fama di persona amorevole ma, spesso, si dimostra molto più spigoloso di quello che si possa pensare.

Il Cancro, infatti, è un segno che porta quasi sempre molto rancore e che non ha paura di dire agli altri in faccia quello che pensa. (E spesso non pensa cose simpaticissime).

Sotto sotto, però, i nati sotto il segno del Cancro nascondono un cuore tenero che si scioglie al primo colpo! Vi basterà chiedere scusa, essere pentiti seriamente o semplicemente un gesto carino per guadagnare le sue grazie!

Pesci: quarto posto

Anche i nati sotto il segno dei Pesci sono tra le persone più dal cuore tenero dello zodiaco. Di certo questo non dovrebbe rappresentare una sorpresa per tanti di voi!

I Pesci, però, sono persone che amano con tutto il cuore, anche troppo: finiscono spesso per ingarbugliarsi in situazioni complicate ed anche per ferire i sentimenti altrui.

Una cosa, però, possiamo assicurarvela: i Pesci sono tra i segni dello zodiaco che soffrono di più nel vedere gli altri soffrire.

Hanno veramente un cuore tenero e sempre pronto a sanguinare! Per loro non c’è niente di peggio che procurare del dolore agli altri: sono persone timide e riservate, meglio non esagerare con loro!

Capricorno: terzo posto

Tutti credono che per il Capricorno ci sia spazio solo per lavorare, essere precisi e spigolosi e non amare nessuno.

Niente di più sbagliato, ovviamente, di questo! Il Capricorno è un segno che ha un vero cuore tenero, che nasconde sotto un atteggiamento decisamente scorbutico.

I nati sotto il segno del Capricorno, infatti, sono persone molto indipendenti, abituate a badare a sé stesse e a non avere paura di niente.

Per questo motivo, quindi, il Capricorno è uno di quei segni che appare come duro, freddo e assolutamente poco amorevole.

In realtà, soprattutto con le persone a cui vuole bene davvero, il Capricorno sa essere veramente un cuore di panna! I nati sotto questo segno si sciolgono per le carinerie e sono in grado di essere veramente affettuosi: provare per credere!

Scorpione: secondo posto

Anche lo Scorpione è uno di quei segni che viene sempre visto come molto aggressivo, concentrato principalmente sul lavoro e per niente capace di esprimere le sue emozioni.

Non vogliamo mentirvi: lo Scorpione può essere assolutamente così (ed anche peggio!).

Questo segno, però, nasconde anche un cuore veramente tenero sotto molteplici strati. Insomma, non vi basterà di certo fare un piccolo gesto per arrivare al suo cuore o per scoprire quanto possa essere buono e gentile uno Scorpione!

Di certo, però, lo Scorpione è uno di quei segni in grado di elargire agli altri un affetto sconfinato, se solo gliene si lascia il tempo e la modalità.

Sono persone che nascondono i propri sentimenti perché spesso si trovano confusi di fronte alle emozioni e non sanno come affrontarle.

Lo Scorpione, però, ha uno dei cuori più teneri e gentili di tutto l’oroscopo: bisogna solo saper aspettare, avere moltissima pazienza ed impegnarsi molto con lui.

Sappiamo che non è semplice ma possiamo assicurarvi che la fatica vale decisamente la pena!

Leone: primo posto nella classifica dei segni zodiacali dal cuore tenero

Dobbiamo ammetterlo: al primo posto della nostra classifica dei segni dal cuore tenero di oggi, c’è proprio il Leone.

Nessuno, infatti, è più un cuore tenero dei nati sotto il segno del Leone: possiamo metterci la mano sul fuoco!

Facile alle arrabbiature, decisamente diretto e brutale quando vuole, il Leone viene spesso tacciato di essere arrogante o poco amorevole.

La realtà, ovviamente, è tutt’altra! Il Leone ha un cuore tenero che, però, fatica a mostrare agli altri. I motivi sono svariati: forse il Leone ha paura di far vedere com’è davvero perché non vuole essere ferito o, semplicemente, non apre il suo cuore agli altri.

Qualunque sia il motivo, sappiate che se avrete mai bisogno di una mano, di aiuto o di supporto, il Leone ci sarà sempre per voi.

Ha veramente uno dei cuori più teneri dello zodiaco: non vi basterà che trovare l’occasione giusta per vedere come porgervi una mano, sia quanto di più preferisce al mondo.

Potete sempre contare sul Leone e sul suo cuore tenero!