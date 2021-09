Scrub fai da te all’uva nera: perfetto per una pelle più liscia e luminosa

Scrub fai da te all’uva nera: un toccasana formidabile per una pelle più liscia, compatta e rimpolpata. Risultati visibili già dalle prime applicazioni. Ecco la ricetta semplice e veloce per prepararlo a casa in pochi step.

Manca poco ormai all’autunno ed è tempo di rivedere la nostra skincare routine. A fine estate la pelle è più secca e disidrata. Tutta colpa dell’azione combinata di sole, vento e salsedine. In vacanza stacchiamo la spina e cambiano anche le nostre abitudini, incluse quelle alimentari.

Paradossalmente, tendiamo a bere di meno nonostante il caldo, perché ci lasciamo prendere da mille distrazioni. Tutto questo si ripercuote sulla pelle; la parola d’ordine è nutrimento! Detersione e idratazione sono due step cruciali per ogni skincare routine ma, da soli, non bastano.

Nel cambio di stagione, infatti, la pelle ha bisogno di essere rigenerata. Al rientro a casa dopo le vacanze, l’abbronzatura inizia ad andare via dopo pochi giorni. Compaiono sul corpo delle odiose ‘chiazze’ scure, che altro non sono che pelle morta da eliminare con trattamenti esfolianti. In questo ci aiuta molto lo scrub, che favorisce il ricambio cellulare, permettendo così a qualunque prodotto di penetrare più in profondità.

Una pelle sana è sempre la ‘base’ da cui partire un makeup impeccabile. Un motivo in più per rivedere la nostra beauty routine in vista dei primi freddi autunnali. Non dobbiamo commettere l’errore di associare lo scrub soltanto ai mesi estivi. Nulla di più sbagliato! E’ molto importante applicarlo anche nel periodo autunno-inverno, almeno una volta a settimana.

In commercio si trovano scrub di diversi tipi: enzimatici, chimici, meccanici etc. Ma, se sei un’amante del fai da te, allora puoi provare una delle tante ricette che si trovano in rete. Tra le più gettonate c’è quella dello scrub al caffè.

Ma non è finita qui! Con la frutta di stagione possiamo preparare tantissimi scrub golosi per la pelle. Hai mai provato quello a base di uva nera? Se la risposta è no, allora non perderti questa ricetta!

Scrub uva nera: preparalo a casa e coccola la tua pelle!

L’uva è un incredibile alleato di bellezza: ha proprietà antiossidanti, diuretiche e antistress. Parliamo di benefici enormi! Come dicevamo poc’anzi, la pelle ha bisogno di essere preparata ai primi freddi autunnali. E’ importante, da un lato, stimolare la circolazione e, dall’altro, eliminare le tossine. In questo, l’uva nera ci aiuta molto.

Se vuoi provare lo scrub fai da te all’uva nera, allora questa è la ricetta giusta da non perdere. E’ semplice, veloce e include ingredienti che quasi tutte abbiamo in casa.

INGREDIENTI

una manciata di chicchi d’uva (7-8 o anche più a seconda della quantità di scrub desiderata).

(7-8 o anche più a seconda della quantità di scrub desiderata). 2 cucchiai di zucchero integrale non raffinato.

integrale non raffinato. 1 cucchiaino di miele.

LEGGI ANCHE –> Labbra screpolate: miele e zucchero, la ricetta per farle tornare morbide

Come vedi si tratta di ingredienti di facile reperimento e che costano pochissimo. Ma veniamo ora al procedimento da seguire per preparare lo scrub 100% bio. Ecco tutti gli step da seguire.

Sciacqua i chicchi con acqua corrente fredda. Tamponali, uno ad uno, con della carta assorbente. Tagliala poi gli acini a metà, eliminando i vinaccioli, e sistemali in un contenitore. Fatto questo, riducili in polpa utilizzando dapprima la forchetta. Ora unisci lo zucchero integrale e il cucchiaino di miele. Amalgama bene tutti gli ingredienti. Puoi usare anche il mixer per fare prima.

Il tuo scrub è pronto per essere applicato sul viso o su qualsiasi altra zona desideri trattare. Per i tempi di posa, ti consigliamo di lasciarlo agire almeno 10-15 minuti. Trascorso il tempo, risciacqua et voilà: la tua pelle sarà più liscia e luminosa, pronta per essere idratata magari con un altro prodotto naturale.

Se in questo periodo noti che la tua pelle è più secca e spenta, tranquillizzati, è del tutto normale. Ma devi intervenire subito, senza però spendere cifre astronomiche per chissà quali trattamenti fantasmagorici.



Prova ad applicare almeno una volta a settimana questo scrub all’uva nera e avrai una nuova pelle. Non te ne pentirai, fidati di noi!