Sabrina Ferilli, dal matrimonio segreto ai cinepanettoni: 5 curiosità che non sai

Sabrina Ferrili è delle attrici più amate in Italia, ma credi davvero di conoscere tutto sul giudice popolare di Tu sì que vales? Ecco 5 cose che sicuro non sai di lei.

Sabrina Ferilli è senza dubbio una delle attrici più amati del piccolo e grande schermo degli italiani. Da qualche anno, oltre a recitare, Sabrina ha scelto di cimentarsi in una nuova sfida lavorativa, che si è rivelata essere un enorme successo. Quale? La Ferrili è diventata il giudice popolare di Tu sì que vales.

Questo le ha permesso di entrare ancora di più nel cuore della gente. Tant’è che è amatissima dai telespettatori, che ogni sabato sera scelgono di premiare lo show offerto da Mediaset. Se stai leggendo queste righe, probabilmente sei un suo fan e per questo motivo vogliamo metterti alla prova: conosci tutto sulla tua beniamina?

Ti svegliamo ben 5 curiosità su Sabrina Ferilli che probabilmente non conosci o che avevi totalmente rimosso.

5 cose che sicuramente non conosci su Sabrina Ferilli

Sabrina Ferilli ha esordito da giovanissima nel mondo della recitazione e tende molto a parlare della sua vita lavorativa e poco della sfera personale. Per questo motivo abbiamo scelto di mixare questi due lati della sua vita per darti un quadro più completo della sua personalità.

Ma ora bando alle ciance ed iniziamo subito con le 5 cose che non sai di lei. Partiamo dalla sua sfera professionale. Sapevi infatti che nel lontano 1996, Pippo Baudo la scelse come sua valletta al Festival di Sanremo? L’attrice fu affiancata da Valeria Mazza, biondissima, quando si preferiva per la manifestazione canora abbinare un’artista mora con una più chiara.

Sempre per quanto riguarda la sua carriera, Sabrina ha preso parte a numerosi cinepanettoni di successo in coppia con Christian De Sica. Questa scelta non è affatto piaciuta ai critici del settore e l’attrice ha risposto per le rime, affermando che lei amata tutti i tipi di dolce natalizi, inclusi i cinepanettoni.

Sapevi, inoltre, che Sabrina Ferilli è una grande tifosa della Roma. Tant’è che promise nel 200 di spogliarsi qualora la Rona riuscisse a vincere lo scudetto. Beh la squadra di Francesco Totti ci è riuscita e lei ha rispettato la parola nata, dando vita ad uno show sensuale al Circo Massimo di Roma.

Per quanto riguarda la sfera privata della sua vita, sapevi che la sua migliore amica è Maria De Filippi? Le due sono amiche da anni e non è raro vederle collaborare insieme.

La sua ultima curiosità riguarda Flavio Cattaneo, l’amministratore delegato di Telecom. I due si sono sposati in gran segreto nel 2011 e lei lo definisce la sua anima gemella.