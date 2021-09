Paure in amore, scopri cosa teme ogni segno zodiacale

Ogni segno zodiacale ha una specifica paura in amore, scopri cosa affligge ogni segno zodiacale quando è in coppia.

Sai da cosa dipende spesso la qualità dei nostri rapporti? Dalla qualità qualità della nostra mente. Se stiamo bene noi riusciamo a far star bene anche gli altri, in caso contrario ci ritroviamo in relazioni ingarbugliate. Gli astrologi concordano sul fatto che il nostro segno zodiacale che incide sulla nostra personalità, è in parte responsabile di come siamo in amore.

Il nostro segno zodiacale influenza molto la nostra percezione della vita, dell’amore e persino delle paure. Scopriamo in che modo il segno zodiacale influenza la tua relazione con il partner.

Scopri cosa teme in amore ogni segno zodiacale

Ariete

L’Ariete è il segno più testardo e indipendente dello zodiaco. Non aspettarti che lui si lasci guidare da qualcuno, per loro natura è impossibile che si affidino a qualcuno, hanno sempre il bisogno di avere il controllo su tutto ciò che ha a che fare con loro. In amore questo comportamento porta diversi problemi. L’amore implica fiducia reciproca e apertura completa verso l’altro. L’ariete ha paura di perdere questa libertà di indipendenza in amore, e questa paura emerge da subito perché nonostante si attacca all’altro rapidamente, ha quindi difficoltà a impegnarsi per paura di restare deluso.

Toro

Fondamentalmente il segno del Toro non ha paura dell’amore. Questo segno desidera con tutto se stesso trovare un compagno di vita col quale condividere un sentimento puro, intenso e armonioso. Il Toro si sforza per far evolvere in meglio la relazione. L’unica paura che ha il toro in amore è una paura indiretta, ovvero che la relazione possa finire. Più di ogni altra cosa detestano ricominciare tutto da capo e dare un assetto nuovo alla loro vita sentimentale.

Gemelli

Il Gemelli è un segno molto solare, allegro e avventuroso. Questa sua personalità lo rende insicuro ed incerto in amore, di solito tende a mettere in dubbio i suoi sentimenti. La loro più grande paura in amore è quella di incontrare la persona sbagliata.

Anche il Gemelli desidera il grande amore, ma teme che non possa funzionare e che non duri per sempre. Il Gemelli sa che è difficile trovare qualcuno che abbia la sua stessa percezione della vita. E’ molto più probabile trovare una persona che ricerchi stabilità, una vita calma, prevedibile e organizzata, qualcosa di estremamente rivoltante per il Gemelli che non può vivere senza avventura.

Cancro

Il Cancro è un segno molto affettuoso e sensibile. In amore si da molto da fare, si prodiga molto per rendere la relazione speciale e la sua più grande paura è investire tutto sulla persona che non apprezza niente di tutto ciò. Il Cancro teme di fare sacrifici vani, di sentirsi deluso, teme di non essere contraccambiato. Se fanno i duri è solo per avere una facciata dietro la quale ripararsi, ma dietro quel muro batte un cuore tenero.

Leone

Il leone è un segno energico, esibizionista e sicuro di se. Quando si innamora veramente e solo allora si lascia andare completamente. Nonostante ciò le esperienze passate negative lo rendono duro e esigente. Anche il Leone teme di fare la scelta sentimentale sbagliata e di ledere la sua autostima. Essendo una persona molta narcisista potrebbe alzare delle barriere per paura che i suoi sentimenti gli facciano perdere il controllo.

Vergine

Il segno della Vergine è un segno che si aspetta molto dal partner e quando il partner non si comporta come lui si aspetta partono accuse, molto gravi e severe. Anche se alla fine sono persone buone, questo comportamento danneggia molto le loro relazioni. Solitamene tengono dentro la loro frustrazione per preservare l’armonia ma poi inevitabilmente scoppiano, e si comportano in modo deplorevole. Ciò che temono di più in amore è trovare una persona che annienta la loro aura di mistero e che vede il loro lato oscuro, non è possibile per loro continuare una relazione in queste condizioni

Bilancia

Il segno della Bilancia è simile alla Vergine, diciamo che desidera l’amore ma allo tempo lo teme. La bilancia si prodiga molto per non far uscire allo scoperto i suoi difetti, quindi quando inizia una relazione difficilmente mostra tutto se stesso. Sa di avere difetti importanti che potrebbero mettere a rischio il rapporto. La loro più grande paura è soffrire per questo spesso scappano dall’amore.

Scorpione

Lo scorpione solitamente è un segno pessimista. Quando si innamora inizia a temere di amare troppo una persona e dipendere emotivamente da lui. Questo innesca in lui delle insicurezze come la paura di essere tradito e abbandonato. Queste fissazioni lo rendono sospettoso e fanno vacillare la relazione. Per lo Scorpione è difficile credere ad un amore troppo bello per essere vero, per lui è più facile credere che falliranno come coppia.

Sagittario

I Sagittari sono molto legati alla loro libertà. Hanno bisogno di fare avventure, di sovvertire la routine, di sentire l’adrenalina scorrere nelle vene. Più di tutto in amore temono di perdere la loro libertà e di ritrovarsi in una relazione molto noiosa.

Capricorno

Il Capricorno è un segno che si da molto da fare perché brama successo e soldi. La sua più grande paura, in amore e in tutte le aree della sua vita, è fallire. Per non incorrere in un fallimento in amore si prestano anima e corpo. Anche quando sono infelici restano col padre per non ammettere un fallimento del matrimonio.

Acquario

L’Acquario ha la necessità viscerale di preservare la sua libertà a tutti i livelli. In amore temono che una persona possa controllare e limitare la loro vita. Spesso in amore accade che l’altro senta il bisogno di sentire sua la persona amata, di voler essere il centro della sua vita. Per mantenere la sua indipendenza l’Acquario si allontanerà dal partner.

Pesci

I Pesci sono persone buone e altruiste. Con un grande sorriso e le braccia aperte si porgono verso gli altri senza fare distinzioni. Spesso incontrano persone che si approfittano della loro bontà e questo li destabilizza emotivamente.

In amore temono di incontrare una persona tossica che gli spezza il cuore.