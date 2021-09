Cinque cose da fare per eccitare lui (se ancora non le avete provate)

Sei a corto di idee per eccitare il partner? Non preoccuparti, siamo qui per darti una mano: eccone cinque da provare immediatamente!

Diciamoci la verità: a volte darsi da fare sotto le lenzuola può diventare più simile ad un lavoro a tempo pieno che ad un divertimento.

No, no, non vogliamo sentire se la tua relazione per ora va alla grande proprio sotto le coperte: lo sappiamo che prima o poi diventa complicato (per tutti!).

Capita, però, che ci siano dei momenti di stanca nei quali non sai veramente più cosa fare per eccitare il tuo lui.

(E, diciamoci la verità, per eccitarti da sola).

Fortunatamente per te, abbiamo cinque idee da provare sotto le coperte di cui magari ancora non hai sentito parlare.

Di più: sono cinque idee che, se pur hai magari provato qualche volta, adesso ritornano prepotentemente a farsi sentire nel tuo immaginario.

Vale la pena fare un secondo tentativo con loro, no? Altrimenti non avresti cercato su Internet una risposta ai tuoi problemi. Allora, sei pronta a scoprire di che cosa parliamo?

Idee per eccitare il partner: eccone cinque da provare immediatamente

Va bene, va bene: non vogliamo di certo insignirci da sole della palma delle persone più fantasiose sotto le coperte!

Sappiamo bene che nelle relazioni di lunga durata (specialmente) alcune delle più famose idee che vengono proposte dai giornali… sono vecchie già sperimentate!

Questo non toglie, però, che oggi possiamo provare a ricordarti (o a proporti per la prima volta) cinque idee per eccitare il partner.

Magari tra di voi le cose non funzionano più bene come prima e quella scintilla che accendeva il vostro amore ha smesso di accendersi.

Magari ancora, invece, sei tu ad aver perso la voglia di eccitarti e non sai come risolvere il problema insieme al tuo partner.

Non preoccuparti: qui ci sono cinque possibilità per ritornare ad essere la coppia che siete sempre stati, sopra e sotto le lenzuola. Che ne dici, vale la pena fare un tentativo e provarle?

prova il… “commando” : va bene, lo sappiamo. Commando, in italiano, è una parola dal vago sapore militare che non hai probabilmente mai usato nella tua vita.

Going commando in inglese, però, ha un significato (oltre a quello letterale ) decisamente intrigante . Vuol dire andare in giro… senza intimo !

Per quanto possa essere scomodo (ed in estate anche rischioso), sapere che non indossi niente sotto e farlo sapere al tuo compagno (magari mentre siete già fuori) è decisamente molto stuzzicante .

Puoi provare a rimuovere il tuo intimo prima di andare a cena fuori oppure, semplicemente, decidere con il tuo partner di fare una passeggiata mentre non indossi niente.

Ti basterà una gonna od un vestito (poco importa quanto lungo) per scatenare le sue (e le tue) fantasie !

Bene, in barba a qualsiasi norma di igiene (nel letto, generalmente, non dovresti neanche sdraiarti con i vestiti che hai usato fuori casa), siamo qui per suggerirti di tenere… le scarpe su!

A quanto pare, infatti, tantissimi uomini trovano eccitante vederti darti da fare con addosso le scarpe. Un tacco alto oppure una scarpa sensuale possono rendere il rapporto molto eccitante: non costa niente (se state attenti a non macchiare le scarpe) e hai già tutto quello che ti serve per provare!

