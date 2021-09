Vestiti corti invernali: 4 modelli da comprare subito!

Ci stiamo ormai lasciando alle spalle i caldi mesi estivi e ci prepariamo ad abbracciare ancora una volta la stagione autunnale e poi quella invernale, con il relativo carico di colori e sensazioni. La moda è al giro di boa e già si scaldano i motori per lo shopping, tra tendenze innovative e design insoliti, ma anche conferme e must intramontabili che fanno il loro ritorno (ma se ne erano mai davvero andati?). Vediamo allora in questo approfondimento 4 idee vestiti corti invernali da comprare subito, partendo dal presupposto che saranno le gambe le protagoniste assolute.

Capi d’abbigliamento pensati per essere aderenti o a palloncino, con le maniche a sbuffo o pieni di tagli e aperture geometriche. Gli alleati saranno leggings termici e collant, con tanti denari ma non solo. Il tutto per mettere in mostra le lunghe leve e valorizzare la parte inferiore del corpo, combattendo ad armi (quasi) pari il freddo e il gelo.

Il tulle torna alla ribalta

Abbiamo accennato ai grandi ritorni di must assoluti, primo tra tutti l’abito corto in tulle. Con quel suo aspetto frizzante e romantico, ma incredibilmente raffinato, ci fa camminare a tre metri da terra, consentendo svolazzi e slanci di simpatia. Questi modelli non hanno età e possono essere sempre indossati nelle occasioni più diverse. Dai compleanni informali ai cocktail, passando per i ricevimenti di matrimonio. Per sportivizzare il tutto? Basterà indossare l’abito sopra un leggings scuro, oppure sotto una giacca di pelle in stile biker. Il look può essere poi completato con una cintura o una fusciacca per definire il punto vita.

Il modello a palloncino che non ti aspetti

Altro abito corto destinato a spopolare è quello a palloncino, caratterizzato da una forma divertente e insolita. Il vestito è molto voluminoso, in particolare nella parte della gonna che sembra gonfiata. Il volume solitamente inizia dalla cintura per poi scendere, ma può partire anche dal petto. In fondo, la gonna andrà a restringersi. Donne con fisicità diverse possono indossare questo capo, sia che abbiano un fisico slanciato e seno piccolo (il palloncino contribuirà a dare volume) sia quelle più curby. Attenzione se avete il fisico a pera: i fianchi rischiano di sembrare più larghi.

Tagli e aperture geometriche disegnano il corpo

I vestiti con tagli e aperture geometriche, detti ‘cut out’, stanno invadendo le vetrine. I ritagli che li caratterizzano li rendono anche unici nel loro genere. Attraverso questi spiragli si può intravedere una porzione più o meno grande di pelle, donando quindi alla figura un tocco di sensualità extra. La silhouette risulta essere più dinamica, le forme sono esaltate al massimo. Le aperture possono essere sulle spalle o sulla schiena, ma anche in altri punti meno usuali. L’eleganza dell’abito corto cut out è sempre anticonvenzionale.

Minidress tubino nero: il must intramontabile

Un must intramontabile, che sta tornando alla ribalta, è infine il minidress tubino nero. Che possieda maniche lunghe con polsini, o che presenti maniche a palloncino con chiusura sotto il gomito, il classico abito nero aderente non conosce crisi. Potrà essere impreziosito da dettagli delicati e ton sur ton, magari con quel tocco scintillante necessario a farli risaltare. Si può indossare con ballerine di un colore a contrasto, anche fluo, oppure può essere reso più rock da un paio di anfibi alti o di sneakers.