Valentina Ferragni come non l’avete mai vista! Copiamola con SheIn!

Valentina Ferragni alla Milano Fashion Week sfoggia un look assolutamente da copiare per essere trendy in autunno. Ma come fare senza spendere tanto? Con le guide di stile di CheDonna e i capi di SheIn!

La Milano Fashion Week è ufficialmente iniziata, e le strade della capitale della moda italiana si riempiono di personaggi dello spettacolo che indossano outfit da 10 +. Corrono da una sfilata all’altra e cambiano i loro outfit regalandoci delle vere perle! Non tutti gli outfit indossati dai VIP sono assolutamente da copiare, ma certamente lo è quello della protagonista della nostra guida di stile. Vi state chiedendo chi? Valentina Ferragni e il suo outfit total camel!

Settembre è in assoluto il mese della moda! Da New York, a Milano per poi passare a Parigi, gli stilisti si contenderanno le passerelle più esclusive, gli ospiti più ambiti e le modelle più richieste. Tutto per promuovere le proprie creazioni e per lasciare un segno: sancire con forza quali saranno le tendenze per l’anno che verrà!

Ciò che amiamo delle fashion week è che intorno alla città in cui avviene l’evento, si forma un aurea magica, ricca di creatività, libertà e tanto stile!

A Milano, per esempio, in questo momento ogni luogo è un possibile punto dove scattare una foto con l’hastag #streetlook oppure #mfw. Insomma, in ogni angolo della città possiamo trovare moda, stile e unicità!

Oggi parleremo proprio di ciò! Valentina Ferragni, per la sfilata di Max Mara, ha creato un outfit perfetto per la stagione autunnale, e lo ha immortalato camminando per le strade di Milano!

Come potevamo noi di CheDonna perdercelo?

Valentina Ferragni in Max Mara indossa i trend della stagione autunnale! Ecco come ricreare il total look con i capi a basso costo di SheIn!

Entriamo subito nel vivo della nostra guida di stile e vediamo il total look di Valentina Ferragni!

Ieri 23 settembre, ore 10 del mattino, si è svolta la sfilata di Max Mara. Come di consueto, tutti gli ospiti scelgono il proprio outfit completamente del brand organizzatore della sfilata, in omaggio alla visione dello stilista stesso.

Quindi, anche Valentina Ferragni per la sfilata di Max Mara ha indossato un completo super trendy e lo ha immortalato mentre passeggiava per le vie di Milano. Lo ha pubblicato sui social media e noi ce ne siamo perdutamente innamorate.

Si tratta di un outfit composto da un maglione in cachemire color camel, con una M stampata sulla parte frontale, un pantalone a vita alta con la gamba larga, anch’esso camel. Poi ha chiuso il tutto con un sandalo color nude, e una borsa, non di Max Mara ma di Hermés, a rendere il total outfit chic ma serio allo stesso tempo.

Ma quanto costa un outfit del genere?La maglia in filato lana e cachemire ha un costo di € 380,00. Il pantalone € 398,00.

La cifra è sicuramente alta, ma se vi dicessi per essere trendy come Valentina Ferragni non serve spendere così tanto mi credereste? Ecco a voi la soluzione: si chiama SheIn!

L’e-commerce SheIn non ha bisogno di presentazioni, ma quello di cui noi abbiamo bisogno sono i capi, trendy, al passo con le mode, e a basso costo di questo brand!

Per copiare il total look di Valentina Ferragni ho selezionato un maglioncino color camel, con ricamo “a treccia” e un pantalone “flare” a vita alta con pinces, quasi uguale a quello indossato da Valentina nel suo look Max Mara. Costi? La maglia € 16,00. Il pantalone € 14,00.

Ve lo sareste mai immaginato che con solo € 30 saremmo riusciti a copiare uno degli outfit più trendy dell’autunno?

LEGGI ANCHE: La Milano Fashion Week è iniziata! Quali sono le sfilate da non perdersi?

La guida di stile sull’outfit trendy di Valentina Ferragni, e sui capi di SheIn per ricrearlo a basso costo, termina qui!

Alla prossima guida, con tante sorprese e novità!

Emanuela Cappelli