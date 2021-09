Test di Osservazione | Vuoi scoprire cosa c’è in fondo al tuo cuore?

In questo test di osservazione il cuore è il protagonista principale della nostra riflessione.

Quando si parla di “cuore” nella maggior parte dei casi si intende la nostra emotività, la sede di tutti i nostri sentimenti, delle nostre debolezze ma anche della nostra più profonda felicità.

In base a questa definizione si capisce facilmente per quale motivo si può affermare che il cuore è un luogo oscuro, all’interno del quale si possono incontrare paure e sentimenti da nascondere oppure sentimenti che non siamo pronti ad accettare e che quindi ci spaventano per il loro esserci ignoti ed estranei.

Per questo motivo difficilmente procediamo ad analizzare in profondità i nostri sentimenti, simbolizzati proprio da quel “luogo spirituale” che è il cuore: abbiamo paura di quello che potremmo scoprire.

Il test di osservazione che stiamo per invitarti a fare ti permetterà di usare l’inconscio per scoprire cosa c’è nella parte più profonda della tua emotività.

Test di Osservazione del Cuore

Per eseguire questo test di chiediamo di concentrarti sull’immagine sottostante per qualche secondo. Come vedrai si compone di diversi elementi, ognuno dei quali ha un particolare significato simbolico. Quale di questi elementi ti colpisce di più?

1 – Il Sentiero di Luce

Al centro dell’immagine si delinea un sinuoso sentiero di luce bianca che sembra spezzare l’oscurità di cui è circondato.

Il sentiero si trova al centro di un cuore umano che rappresenta ciò che non conosciamo della nostra emotività e in cui a volte precipitiamo.

Se l’elemento dell’immagine che ha maggiormente attirato la tua attenzione è proprio il sentiero di luce, questo significa che nel profondo del tuo cuore ci sono le risorse per uscire da qualsiasi situazione negativa.

Anche quando tutto intorno a te sembra crollare o schiacciarti sarai in grado di trovare un modo per risollevarti senza perdere la speranza e soprattutto senza perdere la convinzione che un giorno la vita sarà migliore di quello che ti sta offrendo in un determinato periodo.

2 – Le farfalle in volo

Se l’elemento che ha colpito maggiormente la tua attenzione è quello delle farfalle che si alzano in volo, sicuramente nel tuo cuore non mancano fantasia e creatività.

La spinta delle nuove idee e dei nuovi, entusiasmanti progetti che coltivi ogni giorno, sono la parte più preziosa di te.

Questo non significa che tu sia impegnata ogni giorno a inventarti un nuovo lavoro o a progettare una nuova casa: è la creatività che metti nelle piccole cose di ogni giorno a renderti assolutamente unica e soprattutto invincibile. Con la tua voglia di fare e di esplorare sempre nuovi orizzonti sarai in grado di rendere assolutamente unica la tua vita e quella di coloro che ti sono intorno.

