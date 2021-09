Test: scegli un gatto e scopri di cosa hai bisogno in amore

Di cosa hai bisogno per essere felice in amore? Scegli un gatto e scopri la risposta, il test psicologico di oggi verterà su questo.

E se un gatto potesse dirci di cosa abbiamo bisogno in amore per essere felici? Come ben sai ogni nostra scelta non è casuale ma ha motivazioni profonde spesso radicate dentro di noi. Ti basterà scegliere un gatto per scoprire cosa ti serve a livello di coppia.

I nostri animali domestici hanno molto a che fare con il concetto di amore. Oltre a darci molto affetto, noi li amiamo e li abbiamo amati dal momento in cui li abbiamo scelti e presi con noi. Molte volte l’amore non si spiega, ma questo test cercherà di far luce sulla tua personalità e sui tuoi bisogni in amore.

Test: scegli un gatto e ti dirò chi sei e cosa vuoi in amore

Pensaci un attimo, gli animali domestici che scegliamo saranno nostri compagni di vita, quindi rivelano il tipo di amore di cui abbiamo bisogno. Quando abbiamo bisogno di amore o siamo attanagliati dai problemi, loro sono la nostra ancora di salvezza. Bastano poche carezze per farci tornare a sorridere. Il gatto riesce con le sue fusa e le sue feste a darci il tipo di amore che cerchiamo con un tempismo perfetto. Sembra sapere quando lasciarci i nostri spazi e quando darci dosi extra di amore.

Il test psicologico di oggi quindi ti chiede di scegliere semplicemente un gatto, il gatto che ti attrae e che ti porteresti a casa subito. Quel gatto conosce la risposta e sa di che tipo di amore hai bisogno.

Dopo aver fatto la tua scelta leggi il profilo corrispondente e scopri ciò che stai cercando in un compagno di vita.

1. Il gatto numero uno indica che sei in cerca di … avventura

Se hai scelto il gatto nero, significa che sei una persona alla quale non interessa il giudizio degli altri. Adotteresti un gatto nero nonostante le persone che dicono che i gatti neri portano male. Non importa quello che pensano gli altri, tu segui sempre il tuo cuore, sei disposto a correre qualsiasi rischio in nome dell’amore. Potresti trovare la felicità accanto ad un partner che ama trasgredire le regole, senza esagerare. Un partner che ha voglia di portarti in un luogo esotico, che ti sprona a fare avventure ma col quale stai bene anche quando condividi la monotonia. Tu hai molto amore da dare, ma lo riservi per una persona che sia in grado di amarti.

2. Il gatto numero due indica che sei in cerca di … lealtà

Se hai scelto il secondo gatto, paffuto e peloso, sei una persona che ha un animo sensibile e gentile, amante della tranquillità e dell’equilibrio. Questo gatto ti assomiglia perché è affettuoso come te. Da una relazione tu ti aspetti lealtà prima di tutto. Non ti dispiacerebbe sentirti il centro del mondo di qualcuno, qualcuno che abbia attenzioni speciali per te. Vuoi un compagno che si comporti come tale, che ti affianchi nella vita, che faccia progetti e che ti renda felice.

3. Il gatto numero tre indica che sei in cerca di …sensibilità

Se hai scelto il terzo gatto significa che sei una persona con una grande empatia. Per stare bene hai bisogno di una persona che ti trasmetta positività, tranquillità e con una sensibilità come la tua in modo che non possa ferirti. Ma allo stesso tempo hai bisogno di una persona con un carattere molto forte, decisa che sa cosa vuole. Vuoi una persona in grado di apprezzare un paesaggio straordinario, una canzone bellissima o un libro ben riuscito. Una persona profonda in un mare di persone che non si emozionano più per nulla.

4. Il gatto numero quattro indica che sei in cerca di … libertà

Infine, se hai scelto l’ultimo gatto significa che sei una persona molto indipendente. Vuoi mantenere la tua individualità ma al tempo stesso desideri fare coppia con qualcuno con cui condividere i piaceri della vita. Tu stai bene anche da sola, quando decidi di stare con qualcuno vuoi essere sicuro che sia la persona giusta che riesca a capire e rispettare il tuo bisogno di avere dei momenti di solitudine. Non potresti mai stare con una persona che dipende completamente da te. Tu vuoi una persona indipendente da te ma che ti sceglie ogni giorno per un motivo diverso.