I segni che non sanno mostrare i sentimenti: sei nella classifica di oggi?

Alcune persone, ormai lo abbiamo imparato, non sono in grado di dire quello che provano. Fortunatamente (per noi) stelle e pianeti invece sì! Oggi scopriamo la classifica dei segni zodiacali che non sanno mostrare i sentimenti: sei tra loro?

Hai mai sentito l’espressione “tirare su un muro“?

No, non ci riferiamo solo alla ragazza che si sta nascondendo dietro un muro che puoi vedere nell’immagine più sotto ma ad un vero e proprio modo di fare che spesso può creare molti problemi.

Tantissime persone, infatti, hanno imparato ad un certo punto della loro vita che mostrare i sentimenti sia qualcosa di sbagliato.

Magari si sono aperti con qualcuno che ha tradito la loro fiducia o che li ha rifiutati oppure, semplicemente, è stato insegnato loro che non si parla di sentimenti.

Fortunatamente, stelle e pianeti non sono così timidi: scopriamo insieme la classifica di oggi dell’oroscopo!

I segni zodiacali che non sanno mostrare i sentimenti: ecco la classifica di oggi dell’oroscopo

Magari si tratta di un modo di fare che hanno sempre avuto, fin da bambini, oppure più semplicemente di qualcosa che è stato loro insegnato dalla vita.

Di chi parliamo? Ma dei segni zodiacali che non sanno mostrare i loro sentimenti!

Tutti, prima o poi, abbiamo ricevuto qualche notizia “difficile” da mandare giù a livello sentimentale.

Ci sono persone che, dopo esser rimaste male per qualcosa, finiscono per iniziare a buttare le basi di un muro.

Piano piano, ad ogni rifiuto o cattiva notizia, queste persone imparano a costruire un vero e proprio muro, mattone su mattone.

LEGGI ANCHE –> I segni zodiacali che hanno paura dell’amore: ecco la classifica

Possiamo chiedere all’oroscopo di svelarci quali siano i segni zodiacali più a “rischio” di non saper mostrare i propri sentimenti.

(La vita, poi, ci mette il resto). Che ne dici: non sei curioso di scoprire se tu (o se il tuo partner) vi trovare in questa particolare classifica dell’oroscopo?

Gemelli: quinto posto

Più che incapaci di mostrare i propri sentimenti, potremmo quasi dire che i Gemelli sono persone che non riescono ad ammettere i propri sentimenti.

Non sono in grado né di analizzare i propri, né di prendere in considerazione quelli degli altri: insomma, vivono in un bunker emotivo, al riparo dalle emozioni!

I Gemelli sono persone generalmente incapaci di venire a patto con le difficoltà che possono provocare i sentimenti.

Costruiscono un muro perché non hanno idea di come fare a dire la verità a sé stessi ed agli altri. Vorrebbero davvero non avere sentimenti: peccato, però, che ne abbiano tantissimi!

Sagittario: quarto posto

Anche i nati sotto il segno del Sagittario faticano particolarmente a parlare dei loro sentimenti e costruiscono quasi sempre un bel muro.

Niente di invalicabile o di impossibile da superare ma decisamente un ostacolo per quanto riguarda l’amore ed i sentimenti, non trovate?

Il Sagittario è uno di quei segni che, alla prima delusione od alla prima sofferenza, finisce per chiudersi in sé stesso, giurano di non aprirsi più al mondo.

Di solito, questo vuol dire che il Sagittario è una di quelle persone che piuttosto che parlare di sentimenti o di come sta preferisce… fare qualsiasi altra cosa!

I nati sotto questo segno faticano un poco a riprendersi dalle delusioni: per loro sono difficili da superare e non si espongono più tanto facilmente!

LEGGI ANCHE –> I segni che non smettono mai di flirtare: scopri se c’è il tuo partner

Scorpione: terzo posto

Come? Sentimenti? I nati sotto il segno dello Scorpione non hanno assolutamente intenzione di parlarne, tantomeno riconoscere che ne hanno!

La situazione, con gli Scorpione, è più o meno sempre la stessa: fanno finta di non avere sentimenti per non dover pensare alle conseguenze delle loro azioni!

I nati sotto il segno dello Scorpione sono persone decisamente concentrate anche se su un obiettivo piuttosto piccolo: sé stessi!

Visto che pensano costantemente al modo migliore per elevarsi, al lavoro e a quello che devono fare, i nati sotto il segno dello Scorpione finiscono per credere di non avere tempo per i sentimenti.

Sono abituati a non articolare quello che sentono ed anche a non voler sentire quello che dicono gli altri. I sentimenti, per gli Scorpione, sono una distrazione: ecco perché sono generalmente considerati tra i segni più difficili dell’oroscopo!

Capricorno: secondo posto

I nati sotto il segno del Capricorno conquistano con cognizione di causa il secondo posto nella nostra classifica di oggi. Certo, avremmo quasi voluto metterli al primo posto ma le stelle ci hanno detto che c’è qualcuno ancora meno capace di esprimere emozioni di loro!

Il Capricorno, infatti, è uno di quei segni che reputa i sentimenti un vero e proprio intralcio, qualcosa che non ha nessuna voglia di condividere con gli altri.

Essere sentimentali è qualcosa che mette il Capricorno generalmente in difficoltà: non ha bisogno (crede) di parlare con nessuno e neanche di mostrare a nessuno i suoi sentimenti.

Il Capricorno ce la fa da solo!

La verità, purtroppo, è che il Capricorno fatica molto per tenere gli altri lontani, non rendendosi conto che basterebbe aprirsi un poco per avere moltissimi benefici!

Il Capricorno si nasconde, generalmente, dietro un atteggiamento piuttosto burbero: quando, però, qualcuno si preoccupa per lui finisce per sciogliersi in un istante!

LEGGI ANCHE –> Ecco la classifica dell’oroscopo più calda dell’estate: quella dei segni zodiacali più bravi a letto!

Leone: primo posto nella classifica dei segni che non sanno mostrare i sentimenti

Anche se i nati sotto il segno del Leone hanno tantissimi sentimenti, potete star tranquilli che parlarne non è assolutamente un’opzione.

Per il Leone, infatti, i sentimenti sono qualcosa da tenere nascosto: mai vorrebbero farsi vedere vulnerabili oppure esporre quello che sentono veramente!

Il motivo è che, spesso, il Leone vede la vita come una battaglia. Gli altri sono a malapena degli alleati ma quasi sempre… dei nemici!

Ecco perché il Leone non ha nessuna voglia di farsi vedere sensibile o di condividere i suoi sentimenti. Vivono molto spesso in una torre che si sono costruiti da soli, lontani da tutti gli altri.

Per il Leone, quindi, è importante avere il proprio spazio: non vuole sentirsi pressato e non vuole che gli venga chiesto conto di quello che sente!

Nonostante il suo silenzio, però, sappiamo bene che il Leone è capace di provare sentimenti veramente potenti: il suo aiuto c’è sempre per gli amici ed i suoi cari!