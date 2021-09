Ricordate l’ex letterina Elisa Triani? Oggi ha stravolto la propria vita

Elisa Triani è stata una delle letterine di punta di Passaparola, storico quiz show di Gerry Scotti, ma oggi che fine ha fatto? Ecco la sua nuova vita.

Elisa Triani è nota al pubblico del piccolo schermo per essere stata, nelle prime due edizioni della sua messa in onda, una delle letterine di Passaparola, lo storico quiz show di Gerry Scotti che per anni ha permesso a canale 5 di collezionare veri e propri ascolti record ma non solo.

Il programma, durante il corso della sua messa in onda, ha lanciato numerosi personaggi televisivi che hanno fatto la storia della televisione italiane e si sono classificate come personaggi di punta nel mondo dello showbiz. Tra queste senza dubbio spicca il nome di Ilary Blasi, attualmente impegnata con la conduzione di Star in the Star, Alessia Mancini, che dopo la tv ha trovato la sua strada nel mondo dei social occupandosi di cucina, Silvia Toffanin, da anni al timone di Verissimo, e tante altre ancora.

Tra loro, come anticipato, c’era anche Elisa. Durante gli ultimi anni, però, lei ha deciso di lasciare, a differenza delle sue colleghe, il mondo dello spettacolo. Tant’è che si chiede: che fine ha fatto Elisa Triani di Passaparola? Probabilmente non sai che la vedi tutti i giorni, ma non avevi mai associato che in realtà fosse lei.

LEGGI ANCHE –> Ilary Blasi: dal tatuaggio segreto alla scelta del nome: 5 curiosità che non conosci

Che fine ha fatto Elisa Triani di Passaparola? Eccola oggi

Elisa Triani ha fatto il suo debutto sul piccolo schermo degli italiani, classificandosi prima al concorso di Miss canale 5 ed è proprio in quell’occasione che fu notata dalla produzione di Passaparola che la scelse come una delle sue iconiche letterine.

Da quel momento la sua strada è stata tutta in salita. Tant’è che ha iniziato numerose collaborazioni nel mondo dello spettacolo. Tanto da lavorare anche in più occasioni con Gerry Scotti. Prima nella realizzazione del programma Bellissima d’Italia e poi per La Corrida, edizione che si rivelò essere un autentico successo, ma oggi di che cosa si occupa Elisa?

LEGGI ANCHE –> Michelle Hunziker e Gerry Scotti minacciati di morte dopo Striscia: “E’ surreale”

Più si faceva strada nel mondo dello spettacolo e più la Triani si accorgeva di non essere adatta per quel mondo, comprendendo che in realtà la sua strada era quella del giornalismo. Per questo motivo ha scelto di lasciare lo showbiz, rimboccarsi le maniche ed iniziare questa nuova avventura.

Tant’è che oggi è uno dei volti di Studio Aperto, telegiornale di Italia 1. Elisa, in svariate occasioni, ha confidato quanto sia stato difficile per lei farsi prendere sul serio in questo campo. In quanto molti avevano forti pregiudizi nei suoi confronti a causa del suo passato di showgirl.

Oggi Elisa Triani conduce Studio Aperto ed è riuscita a realizzare il suo sogno di affermarsi nel campo del giornalismo e dell’informazione.