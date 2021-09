Altro che Chiara Ferragni: la regina delle influencer è Lei!

Chiara Ferragni è la regina delle influencer italiane? Secondo un recente sondaggio, no. A rubarle il posto è stata proprio Lei!

Chiara Ferragni è senza dubbio uno dei personaggi più amati dal popolo della rete e per molti è in assoluto la regina delle influencer, colei che sui social ha lanciato questa professione e che ha dato vita ad una vera e propria svolta sul web.

Noi però siamo molto curiosi e nelle scorse ore abbiamo chiesto agli utenti della rete che ci seguono sui social chi fosse la loro influencer preferita e, indovinate un po’, Chiara Ferragni non si è aggiudicata la medaglia d’oro. Al suo posto è spuntata un’altra sua collega, che sembrerebbe averle rubato lo scettro di regina dei social. Pronti a conoscere la classifica completa delle influencer preferite dal web?

Chi è la Regina delle influencer nostrane? Chiara Ferragni ha perso la corona

Prima di svelare la classifica completa, ci teniamo a precisare che è stata stilata pur puro divertimento e che il risultato non incide in alcun modo sulla professionalità delle influencer citate. I risultati sono stati stabiliti attraverso una media tra voti positivi e negativi ricevuti dal personaggio in questione e in fondo all’articolo trovate tutte le percentuali raccolti sui voti dati dagli utenti del web che hanno scelto di partecipare a questo sondaggio.

Ora però partiamo subito con l’ultimo posto. Gli utenti della rete, tra le influencer preferite, hanno posizionato purtroppo Paola Turani. Paola, che di recente è diventata mamma, sembrerebbe non aver fatto breccia nel cuore dei nostri lettori, classificandosi all’ultimo posto posto della classifica.

Chi invece ha ottenuto un penultimo posto è un’ex corteggiatrice di Uomini e Donne. Di chi stiamo parlando? Anche lei qualche tempo fa è diventata mamma ed è Beatrice Valli, che recentemente si è trovata al centro della polemica per aver lanciato un brand di abbigliamento per bambini che non ha propriamente i prezzi accessibili che aveva promesso.

Al terzo posto, invece, troviamo un altro ex volto di Uomini e Donne per eccellenza, parliamo di Giulia De Lellis, che nel giro di qualche anno è riuscita a costruirsi un vero e proprio impero sui social. Al secondo posto, come potete facilmente dedurre, si è piazzata Chiara Ferragni, ma chi è riuscita a strapparle la corona?

La vincitrice, classificatasi al primo posto, è stata Giulia Salemi! La bella modella di origini persiane è la influencer preferita dagli utenti della rete che hanno scelto di partecipare a questo sondaggio. Di seguito trovate la classifica completa e tutte le relative percentuali.