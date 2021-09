Il primo animale che vedi ci dice molto su di te: gatto o farfalla?

Cosa hai visto prima in questa immagine? Il test gatto o farfalla ci rivelerà qualcosa che ancora non sai su di te: pronto a scoprire cosa abbiamo indovinato su di te?

Ormai lo sai: quando vedi un’immagine su CheDonna.it puoi star certo che non si tratta… solo di una semplice immagine!

Oggi, abbiamo preso in prestito una illustrazione realizzata dall’artista giapponese Hiroki Takeda, famoso per realizzare immagini con animali veramente bellissime.

Questa in particolare, rappresenta due animali che giocano insieme: quello che vogliamo sapere noi, però, è che cosa hai visto tu come primo animale?

Che ne dici: ti va di giocare con il nostro test di personalità di oggi?

Test gatto o farfalla: dicci cosa vedi e ti riveleremo chi sei veramente

Oggi, abbiamo deciso di proporti un test decisamente singolare. Non vogliamo far altro che scoprire… chi sei veramente. Un obiettivo non da poco, non ti pare?

Per capire chi o cosa sei, abbiamo messo a tua disposizione una illustrazione dell’artista giapponese Hiroki Takeda.

Nel disegno, non appena avrai tempo per guardarlo per bene, risulta evidente che ci sono un gatto ed una farfalla che giocano insieme.

L’immagine è composta da numerosi elementi ma tranquilli: non vi chiederemo di certo di elencarceli tutti e non vi daremo un responso per ogni piccolo fiore o foglia!

Quello che vogliamo sapere da voi è decisamente semplice (ma può svelare molto della vostra personalità).

Cosa hai visto prima tra i due animali: il gatto oppure la farfalla? Scopriamo insieme che cosa ci nascondi e vediamo se siamo riusciti ad indovinare chi sei.

Pronto a metterti a nudo con il nostro test gatto o farfalla?

gatto: hai visto prima la figura del gatto, anche se formata da fiori e foglie. Bene, allora abbiamo decisamente molto da scoprire su di te!

Il gatto, infatti, è un simbolo che porta con sé numerosissimi significati: dall’essere un portale tra due mondi a vederci più “chiaro” degli altri, il gatto rappresenta una persona decisamente saggia e profonda!

Non sei di certo qualcuno che si getta a capofitto nelle cose anche se il coraggio non ti manca. Sei capace di riflettere a fondo e di mettere a frutto la tua esperienza. Sei quasi saggio “per natura” ed hai da tempo sviluppato alcune caratteristiche che ti permettono di vivere una vita ad… occhi aperti!

Sei in grado di vedere le persone per quello che sono e non ti spaventa affrontare gli altri. In più, il gatto è un simbolo che riporta spesso alla sensualità, alla connessione tra gli elementi della vita e della natura: non perdi mai la bussola, hai i piedi per terra e sai quello che vuoi dalla vita. Non male, vero?

