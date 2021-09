Test dei Cristalli | Scegline uno e scopri i tuoi pregi più grandi

By

Il Test dei Cristalli è formulato in maniera da metterti in contatto con la parte più profondo della tua interiorità.

Quali sono i pregi che costituiscono i veri punti di forza del tuo carattere? Quali sono i punti deboli che dovrai imparare a gestire per evitare che prendano il controllo della tua vita?

I pregi del nostro carattere sono ciò che ci aiuta a rimanere a galla anche nelle situazioni più complesse dal punto di vista spirituale. Sono le qualità che ci danno la forza di affrontare la vita a testa alta o che ci permettono di guarire velocemente dalle ferite emotive.

I difetti della nostra personalità sono invece caratteristiche distruttive o addirittura autodistruttive che tutti possediamo almeno in piccola parte. Costituiscono anche i principali ostacoli alla nostra autorealizzazione. Sono le “voci nella testa” che ci dicono che falliremo e che ci tolgono le forze, le nostre insicurezze e i nostri dubbi.

Test dei Cristalli

Per eseguire correttamente il test dei cristalli l’ideale è osservare l’immagine e scegliere istintivamente il cristallo che attira di più la tua attenzione. Non cercare di prevedere la soluzione o di indovinare la connessione tra la soluzione e la forma del cristallo. Fatti semplicemente guidare dall’istinto!

1 – Il Cristallo Viola

Il cristallo viola ricorda molto la forma e il colore dell’ametista. Rappresenta la sensibilità e la spiritualità, è legato alla sfera dei sentimenti, dell’intelligenza e della mente.

Se ti sei sentita attratta dal cristallo viola, e dalla sua forma regolare ed equilibrata sei una persona che tiene in grandissima considerazione la serenità e la pace interiore.

Pregi: i tuoi pregi più importanti sono una grande intelligenza emotiva, cioè una grande empatia che ti permette di capire i sentimenti, i bisogni e le motivazioni degli altri prima ancora che aprano bocca.

Difetti: dal momento che tutto ciò che fai è filtrato dai tuoi sentimenti o si basa sulle tue sensazioni, molto spesso sei troppo emotiva e ti lasci sopraffare da sensazioni che in realtà non riesci a controllare. Se invece sei una persona che dà molta importanza all’ordine e alla logica potresti essere una persona che pensa troppo e che “si arrovella” sui suoi pensieri senza riuscire a prendere poi a trasformare i pensieri in azioni.

2 – Il Cristallo Azzurro

Questo cristallo potrebbe essere un’acquamarina, così come suggerisce anche la sua tipica forma a goccia. Questo cristallo è associato alla purezza, all’energia e alla forza spirituale.

Se ti sei sentita attratta da questo cristallo più che da qualunque altro, significa che sei una persona piena di idee e di iniziative, che adora stare a contatto con gli altri, impegnarsi in nuove prove e spingersi oltre i limiti.

Pregi: sei una persona in grado di guarire facilmente le proprie ferite emotive e quelle altrui. Esattamente come l’acqua sei in grado di portare sollievo a te stessa e agli altri, soprattutto nei momenti più bui o difficili. La tua energia è contagiosa e nutre te stessa e coloro che hanno la fortuna di stare a contatto con te.

Difetti: dal momento che sei una persona sempre in movimento potrebbe risultarti difficile concentrarti su una sola cosa alla volta oppure portare a termine una delle mille cose che hai cominciato. Sei anche una persona estremamente trasparente, che dice le cose come stanno e che, per questo motivo, potrebbe risultare troppo diretta e sgarbata agli occhi degli altri.

