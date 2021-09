Ecco come sarà la vita sessuale di ciascun segno zodiacale a Settembre

Facciamo il punto della situazione sessuale di ciascun segno zodiacale. Se non ti è ancora successo, ecco cosa ti accadrà entro la fine del mese.

Settembre è quasi giunto al termine. Cosa dovremmo aspettarci da questo mese di transizione secondo gli astrologi? Sembrerebbe che per ogni segno zodiacale Settembre porterà importanti novità dal punto di vista della vita sessuale.

Con Settembre vanno via molte cose come gli aperitivi con lo Spritz in riva al mare che erano così suggestivi. Addio ai viaggi avventurosi senza destinazione, addio caldo, spiagge assolate e serate d’estate in allegria. L’autunno porta via tutte le abitudini che avevamo preso in questi mesi così caldi ma non abbiate nostalgia. Settembre non ci lascerà prima di averci apportato importanti cambiamenti nella vita sessuale di ogni segno zodiacale.

LEGGI ANCHE —-> Ecco quali problemi dovrai affrontare se frequenterai questi segni zodiacali

Segni zodiacali: ecco come cambierà la vostra vita sessuale a Settembre

Cosa vi lascerà Settembre? un amore duraturo? un’ avventura passeggera? Scopri le previsioni astrologiche per quanto concerne la tua vita di coppia per il tuo segno zodiacale.

Ariete

Per l’Ariete Settembre sarà il mese della socializzazione. Quest’anno non hai propria voglia di lasciar andar via l’estate quindi hai deciso di partecipare a qualsiasi evento o incontro di fine estate. Gli astri prevedono per te incontri sessuali molto interessanti che avverranno durante il viaggio per giungere a questi incontri o durante i soggiorni previsti per questi incontri.

Toro

Per il Toro molto legato alle sue abitudini e restio a lasciare le sue zone di confort, Settembre sarà un mese scomodo perché ti costringerà a fare qualche cambiamento importante. Questi cambiamenti apporteranno novità interessanti e inviti dell’ultimo minuto da cogliere al volo. Vivi all’avventura, ne varrà la pena!

Gemelli

Il gemelli negli ultimi mesi si è sentito confuso, alti e bassi in amore lo hanno fatto sentire destabilizzato e per questo ora sente il bisogno di fare il punto della situazione. L’autunno imminente ti aiuterà a riflettere e a porti le giuste domande. Quel che hai vissuto ti ha lasciato importanti insegnamenti. Gli astri ti consigliano di fidarti di te stesso e di ciò che ti suggerisce il tuo stato d’animo. L’oceano è pieno di pesci e i giardini pieni di fiori.

Cancro

Il segno del Cancro a Settembre dovrà concludere il suo percorso introspettivo che gli lascerà una rinnovata energia. E’ giunto il momento di pensare e agire per realizzare tutto ciò che desideri anche a livello sentimentale. I tuoi progetti d’amore diventeranno concreti. La fortuna ti sta già sorridendo.

Leone

Settembre porterà al Leone una parola d’ordine importante: realizzazione individuale. Il Leone è un segno che ama essere al centro dell’attenzione e quindi ha bisogno di scommettere sempre più su se stesso per salire su nuovi podi. Settembre ti darà l’occasione di conoscere profondamente te stesso e anche ciò che desideri dalla tua vita sessuale

Vergine

Il segno della Vergine a Settembre dovrà imparare a mordersi la lingua e a tacere. Ha capito suo malgrado che non sempre dire schiettamente quello che pensa è un bene per la coppia. Il mese di Settembre per la Vergine sarà un esercizio di censura. Questo non significa nel modo più assoluto che devi nascondere qualcosa o dire bugie, ma solo ad essere più benevolo e a fare lo sforzo di ascoltare l’altro. Lascia stare i commenti passivi. Infine se vuoi ravvivare la tua vita sessuale devi imparare a parlare di sessualità fuori dalla camera da letto, rivela alla partner i tuoi desideri profondi.

Bilancia

Per la Bilancia il mese di Settembre è un mese di conquiste, semplicemente tutti lo vogliono. Questo effetto calamita ti sprona a dare il meglio di te. Questo mese preparati a vivere molti momenti di qualità. Riuscirai a compiacere le persone che ami, grazie al tuo magnetismo

Scorpione

Lo Scorpione sta vivendo un periodo particolare, in questo momento è frastornato e vive un generale malcontento o lo manifesta alla prima occasione che gli si presenta soprattutto nella vita privata. Faresti bene ad essere più indulgente e meno severo con te stesso. Gli stri ti ricordano la regola del 5 su 5: “Se non avrà importanza tra 5 anni, allora non passare più di 5 minuti a rimuginarci su”.

Relativizza e metti tutto in prospettiva. Respira invece di frustrarti, ritroverai l’armonia fuori e dentro dal letto.

Sagittario

Il Sagittario è il segno dell’oroscopo più legato alla Privacy. Per lui mantenere un aura di mistero e non rivelarsi interamente agli altri è fondamentale. Dovresti rilassarti e abbattere le tue barriere per i tuoi prossimi incontri. Niente pressioni, vivi il presente come viene, essere onesti con il partner ribalterà la tua situazione sentimentale migliorando legame e piacere.

Capricorno

Il Capricorno deve avere sempre tutto sotto controllo, sia nella vita professionale che in quella sentimentale ma gli astri stanno per stravolgere la tua vita. A Settembre assisterai a molte lezioni di improbabilità. In amore sarai molto attratto da qualcuno che non rientra affatto nei tuoi soliti schemi, ti consigliamo di aprire gli occhi e vedere oltre, si tratta di una persona che ti dimostrerà di essere davvero speciale.

Acquario

All’Acquario Settembre porterà nuovi incontri che lo faranno sentire molto più stimolato. Concentrerà tutti i suoi sforzi in un progetto importante ed è destinato a qualcosa di speciale. Gli incontri più promettenti avverranno nella cerchia sociale esistente. E’ possibile che tu viva storie d’amore emozionanti. Tutto partirà da una conversazione profonda.

Pesci

Ai Pesci Settembre porterà un periodo di problemi e disagi. Con il partner non potrai sfuggire a una serie di discussioni, ma saranno liberatorie. Fino ad ora hai soppresso i tuoi bisogni sessuali per il bene dell’altro adesso è tempo di farli emergere. I benefici di questo cambiamento li vedrai a lungo termine, ricorda che l’onestà ripaga sempre.