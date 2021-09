I segni più falsi dello zodiaco: ecco la classifica di oggi dell’oroscopo

Inutile fare finta di niente: esistono persone decisamente poco sincere nella vita! Oggi vogliamo smascherarle grazie alla classifica dei segni più falsi dello zodiaco: non è che ci sei anche tu tra le prime posizioni, vero?

A volte capita di accorgersene subito e a volte, invece, di accorgersene decisamente troppo tardi.

Di cosa parliamo? Ah, ma solo di tutte le persone false che ti capiterà di incontrare nella vita!

Purtroppo questa è una condizione decisamente diffusa, per la quale quasi ogni giorno incontri qualcuno che finge di essere… beh, qualcun altro!

I motivi sono svariati ed alcune persone sono più brave ad essere finte delle altre: questo non toglie, però, che le stelle possano aiutarci ad individuarle!

I segni più falsi dello zodiaco: vediamo chi c’è nella classifica di oggi dell’oroscopo

Nella classifica di oggi dell’oroscopo, abbiamo deciso di occuparci di un primato veramente poco lusinghiero.

Di cosa parliamo? Ma di quello della falsità!

Esistono numerosissime persone che, ogni giorno, fanno affidamento su una maschera per andare avanti nella vita.

Magari si tratta del collega che ti sorride mentre, poi, sparla di te con i capi oppure di quell’amica che ti sfrutta per avere qualcuno con cui andare in vacanza ogni anno ma che non c’è mai per te nel momento del bisogno.

Magari ancora, purtroppo, si tratta di un tuo atteggiamento che hai imparato da piccolo e che non hai più abbandonato.

Per scoprire (o, per meglio dire, smascherare) i più falsi dello zodiaco, oggi abbiamo chiesto una mano a stelle e pianeti.

Ecco la classifica delle prime cinque posizioni dei segni più falsi di tutto l’oroscopo e anche su che cosa mentono di più. Non sei curioso di scoprire chi si trova in prima posizione?

Cancro: quinto posto

Va bene, sì. I nati sotto il segno del Cancro possono essere amorevoli, materni ed anche decisamente gentili quando vogliono ma questo non toglie che… sanno anche essere decisamente falsi!

Che si tratti di un sorriso al collega di lavoro prima di sparlarne a gran voce con chiunque o, semplicemente, della maniera che hanno di ignorare gli altri, i nati sotto il segno del Cancro possono essere veramente molto falsi.

Per il Cancro la sincerità è qualcosa di dovuto… solo a loro! Gli altri devono adeguarsi al loro modo di vedere la vita. Ed il Cancro sa che ha sempre ragione, molto più degli altri (o, almeno, questo è quello che si racconta).

Vergine: quarto posto

Ridono, scherzano e non si fanno problemi ad accogliere chiunque nella loro cerchia di amici. Peccato per un piccolo particolare, che tantissime persone ignorano: i nati sotto il segno della Vergine possono essere veramente (ma veramente) falsi!

La Vergine, infatti, ha un modo di fare veramente affascinante che, purtroppo, non è esattamente rappresentativo… della sua vera personalità!

Potete star certi che la Vergine vi ha scannerizzato da capo a piedi e che ha trovato comunque qualcosa che non le piaceva. Non ve lo dirà mai, però, e, soprattutto, non ammetterà mai con gli altri che c’è solo una persona che le va veramente bene nella vita.

La Vergine stessa! Sono troppo falsi per dire… beh, questa piccola verità!

Gemelli: terzo posto

Chi altri se non i Gemelli poteva guadagnarsi il primo gradino del podio della nostra classifica dei segni più falsi dello zodiaco?

I Gemelli, infatti, sono tra le persone più false che incontrerete mai… o quasi, visto che ci sono altre due posizioni sopra di loro!

Chi è nato sotto il segno dei Gemelli, purtroppo, vive una dicotomia decisamente bizzarra. Da un lato, possiamo veramente dire che sono persone spontanee e prive di preoccupazioni: fanno quello che vogliono, quando lo vogliono e senza riguardo per i sentimenti di nessuno!

Dall’altro, piuttosto che dire la verità agli altri ma soprattutto a sé stessi, i Gemelli preferirebbero veramente andare al patibolo.

Non è inusuale scoprire che un Gemelli ha cambiato completamente vita, lavoro e città piuttosto che avere una conversazione a cuore aperto con qualcuno, senza dire falsità.

Insomma: i Gemelli sono veramente dei bei tipini!

Ariete: secondo posto

Anche i nati sotto il segno dell’Ariete, per quanto riguarda la falsità, non scherzano!

Non si tratta tanto di un atteggiamento che mettono in pratica in maniera inconscia, quanto di una pratica di vita che, almeno secondo gli Ariete, li porterà avanti senza problemi.

Gli Ariete, infatti, credono fermamente nel fatto che i confronti debbano essere il meno traumatici possibili.

Ecco, quindi, che possono far passare mesi o anche anni prima di confrontarsi con qualcuno e di chiedergli conto di quanto è successo.

Nel frattempo, però, gli Ariete non fanno altro che comportarsi in maniera “falsa” cercando di fare il bene di tutti. Invece di litigare o di tagliare i ponti, i nati sotto il segno dell’Ariete preferiscono sparire e fare finta di niente.

Non diranno mai in faccia agli altri come stanno le cose e si rifiutano di prendersi le proprie responsabilità o di parlare direttamente con chi è oggetto della loro insoddisfazione.

Cosa fanno intanto che passano tutto questo tempo ad evitare il confronto? Ah, molto semplice: sparlano alle vostre spalle senza paure o remore!

Bilancia: prima posizione nella classifica dei segni più falsi dello zodiaco

Dobbiamo dirlo e non possiamo far altro che essere sinceri. (Visto che non siamo della Bilancia).

Chi è nato sotto il segno della Bilancia, purtroppo, conquista il primato come segno più falso di tutto lo zodiaco. Aiuto! Ma com’è possibile?

Partiamo dalle basi: la Bilancia è un segno falso principalmente perché crede sempre di dover “compiacere” gli altri.

Per la Bilancia, infatti, è impensabile poter stare antipatici a qualcuno, semplicemente per via del proprio modo di essere o di pensare.

Chi è nato sotto questo segno, infatti, vorrebbe sempre far festa e stare insieme agli altri e proprio per questo motivo fatica a dire le cose come stanno veramente.

Anche se nascondono i loro veri sentimenti per tantissimo tempo, i nati sotto il segno della Bilancia non possono far altro che, prima o poi, esplodere.

Le loro antipatie e la loro falsità viene fuori nei momenti più impensati.

Visto che, generalmente, sono persone buone e gentili tutti rimangono sconvolti nello scoprire che in realtà… la Bilancia è il segno più falso di tutto l’oroscopo!