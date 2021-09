Cowash per capelli grassi: il trattamento che cambierà la vita alla vostra chioma!

Il Cowash per capelli grassi, una tecnica di lavaggio che cambierà letteralmente la vita a chi combatte ogni giorno con il cuoio capelluto ed il sebo in eccesso.

Quando si hanno i capelli grassi ci si riduce a lavarli anche tutti i giorni con la convinzione che la detersione sia l’unico modo per evitare di avere una chioma sempre in disordine e soprattutto lucida e sporca.

Lavare i capelli troppo spesso però può concorrere ad indebolirli e gli shampoo per capelli grassi nello specifico, risultano essere più aggressivi di altri.

Il Cowash potrebbe essere davvero la tecnica di lavaggio dei capelli più efficace per chi li ha grassi.

Cowash per capelli grassi: in cosa consiste la tecnica e quali sono i prodotti per realizzare questa tipologia di lavaggio

Il Cowash è una vera e propria modalità di detersione del cuoio capelluto e dei capelli, un metodo davvero originale di eliminare sporco e sebo dai capelli in modo naturale ed efficace.

Per realizzarlo serviranno dei semplici ed economici rimedi come lo zucchero semolato, un balsamo per capelli e nel caso dei capelli grassi anche del bicarbonato di sodio.

Cowash spiegato passo dopo passo

Una volta reperiti gli ingredienti per detergere i capelli grassi che saranno un bicchiere di zucchero e un bicchiere di balsamo per capelli, che dovrà essere assolutamente privo di siliconi, e un cucchiaio di bicarbonato di sodio, si dovranno miscelare assieme.

La prima operazione sarà quella di massaggiare il cuoio capelluto dove la miscela di zucchero e balsamo funzionerà come un vero e profumatissimo scrub perfetto per eliminare il sebo in eccesso e detergere in modo impeccabile. Il massaggio del cuoio capelluto dovrà essere protratto per almeno 5 minuti.

Dopo aver massaggiato e deterso alla perfezione la testa, si potrà procedere con il risciacquare la chioma eliminando con molta cura ogni traccia di balsamo e zucchero.

Nel caso dei capelli grassi il risultato sarà sorprendente e duraturo.

Cowash: la tecnica di detersione dei capelli spiegata passo dopo passo in un video tutorial!

Abbiamo selezionato per voi un esaustivo e semplice video tutorial da seguire per realizzare un cowash davvero perfetto! Vi basterà miscelare gli ingredienti giusti e procedere con un meraviglioso massaggio al cuoio capelluto.

Non vi resta che reperire questi semplici ingredienti e procedere con il Cowash, che potrebbe davvero diventare l’ancora di salvezza per chi soffre di capelli grassi!