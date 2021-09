Scegli un simbolo angelico e scopri il messaggio per te

Sei alla ricerca di un messaggio o di una indicazione? Il nostro test dei simboli angelici ti aiuterà: quale scegli tra questi quattro?

Tutti, a volte, abbiamo bisogno di un aiuto o di un segnale… dall’alto.

Da Rihanna a Beyoncé, passando per i tuoi amici che millantano grandi successi su Instagram e finendo per arrivare a te, possiamo assicurarti una cosa.

Tutti vorremmo avere l’aiuto ed il supporto di qualcuno che ci dica cosa fare, come farlo e quando farlo!

Ecco perché abbiamo pensato, quindi, di preparare il test di oggi come una specie di… messaggio in segreteria.

Una segreteria decisamente particolare, però!

Se hai bisogno di una mano, quindi, che ne dici di provare a vedere cosa ti dice uno di questi simboli angelici?

Scegli solo quello che ti piace di più!

Test dei simboli angelici: scegline uno e scopri qual è il messaggio per te

Guarda attentamente l’immagine che ti proponiamo qui sotto. Ci sono quattro elementi tra cui scegliere, che rappresentano quattro elementi angelici.

Non dovrai far altro che dirci, tra i quattro, qual è quello che ti attrae di più.

No, non preoccuparti: in questo caso, non devi scegliere in meno di dieci secondi o dirci qual è l’elemento che per primo ha attirato la tua attenzione!

Guarda con calma l’immagine e dicci, semplicemente, cosa preferisci tra la corona, la campana, l’arpa o la spada.

Hai scelto? Allora scopriamo subito che tipo di messaggio per te nasconde l’oggetto che hai deciso di “prendere“.

Sei pronto a ricevere il tuo messaggio?

corona: hai scelto la corona? Allora il tuo messaggio è decisamente importante. Di fronte a te, infatti, poco importa se ci siano scelte complicate oppure semplici prese di coscienza. Quello che dovresti fare, secondo il test dei simboli angelici, è accettare che le tue decisioni sono quelle giuste.

Fidati del tuo istinto e sappi che, in questo momento almeno, il messaggio per te è che non hai bisogno di ulteriori aiuti.

Sei una persona con una saggezza non indifferente, arrivata al momento giusto e grazie alle esperienze che hai vissuto fino ad ora.

Insomma: non hai bisogno di aiuto, solo di un pizzico di sicurezza in più!

