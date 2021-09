Test di coppia: la prima cosa che vedi ti dirà su cosa devi lavorare per evolvere

Il test psicologico di oggi ti dirà su cosa lavorare per far evolvere in meglio la vostra relazione di coppia.

L’amore richiede sforzi ed impegno costanti. Una relazione felice e duratura è un progetto di vita sul quale lavorare costantemente. Solo in questo modo si verrà ripagati con la possibilità di godere di una bellissima storia d’amore. Trovare il partner giusto e poi evolvere insieme richiede abilità di negoziazione costante, questa è la chiave per far coesistere due personalità spesso diverse.

Una storia d’amore romantica ed appagante è uno dei più grandi obiettivi del genere umano. Il motivo è facilmente intuibile: sapere di avere accanto una persona che compensa il nostro bisogno di sentirci mati e sulla quale contare per affrontare la vita è molto gratificante. Il problema è riuscire a trovare la persona giusta e fare in modo che le difficoltà e le differenze caratteriali non incrinino il rapporto nel tempo. Le coppie che durano nel tempo possono aver intrapreso fondando la loro unione su criteri diversi: alcune hanno trovato il loro equilibro mantenendo la propria individualità all’interno del rapporto, in altre coppie uno dei partner finisce col dipendere completamente dall’altro. Voi avete già capito in quale modo evolvere bene insieme?

Questo test vi aiuterà a comprenderlo.

Test : dimmi qual é la prima cosa che vedi ti dirò come migliorare la tua coppia

Fare il test è davvero semplicissimo, dovrai solo osservare questa immagine e affidarti alla tua intuizione. Cosa hai notato per prima di questa coppia? Leggi il profilo che corrisponde alla tua risposta per capire come fare per evolvere bene insieme.

1. Un uomo arrabbiato

Se nella coppia hai notato l’uomo e hai avuto l’impressione che fosse arrabbiato significa che per evolvere come coppia avete bisogno di creare una unione dipendente, ovvero una unione in cui i due partner hanno bisogno e dipendono eccessivamente l’uno dall’altro per completare il quadro. Ognuno ha bisogno di sentirsi amato e gratificato dall’altro.

Una coppia dipendente fa tutto insieme, è improbabile che uno riesca a godersi la vita senza avere l’altro al proprio fianco. Non amano la solitudine e neanche la compagnia di altre persone se il partner non è con loro.

La coppia dipendente delega costantemente le proprie responsabilità all’altro, chiedendo al partner di prendere decisioni al suo posto, di fornirgli opinioni o un piano per organizzare le sue giornate al meglio. Ogni partner delega l’altro per soddisfare i loro desideri e bisogni. Questo è il loro incastro perfetto.

2. La donna di profilo

Se hai notato la donna significa che per evolvere avete bisogno di mantenere una propria indipendenza all’interno della coppia. Ognuno di voi desidera preservare la propria individualità e sentirsi completo anche senza l’altro. In questa coppia il partner è un valore aggiunto. Solitamente questa coppia non fa tutto in comune, mantengono interessi e attività distinte, ma fissano obiettivi comuni. Questa coppia si divide i compiti e collabora in tutto. Diciamo che usano più il mio e il tuo e poco il noi.

Questo tipo di coppia trova difficile scendere a compromessi, in realtà temono molto di non avere le stesse opinioni o desideri dell’altro quindi preferiscono agire come meglio credono, fingendo di essere liberi riescono a non intaccare l’equilibrio della coppia.

3. Il bicchiere di vino

Se hai notato il bicchiere di vino nelle mani di lei, significa che per evolvere avete bisogno di sentirvi in fusione. Ognuno di voi si sente completo anche senza l’altro ma ha bisogno dell’altro per creare un noi. Ogni partner mantiene una propria identità ma non dividono compiti e responsabilità, fanno e decidono tutto insieme, prendono impegni comuni e lo fanno su base duratura. Stare insieme per loro significa combattere l’uno al fianco dell’altro se ci sono difficoltà.

Questa coppia solitamente valuta l’opinione dell’altro e poi scelgono congiuntamente il modo più appropriato di procedere in funzione del ragionamento più logico e coerente venuto fuori dal confronto. Il loro obiettivo è ottenere sempre il massimo e il loro è un gioco di squadra perfetto. Anche se ognuno di loro potrebbe vivere senza l’altro scelgono ogni giorno di stare insieme al partner e di condividere la loro vita con lui.