Test della Collana | Dimmi che collana preferisci e ti dirò chi sei

Il test della collana servirà a portare alla tua attenzione un aspetto del tuo carattere di cui non sei consapevole o che tendi a nascondere.

Perché ti comporti così? Niente di grave, è un atteggiamento molto comune soprattutto nelle donne, che tendono il più possibile a mostrarsi perfette nascondendo i propri difetti.

Spesso però le parti di noi che tendiamo a nascondere o a mascherare finiscono per esprimersi attraverso modalità differenti da quella puramente verbale. Quindi, anche se tendi a non dire sempre quello che vorresti e a controllare i tuoi comportamenti, anche le parti più “nascoste” di te finiscono per venire sempre a galla.

Naturalmente non bisogna pensare che si tratti di grandi difetti: al contrario, si tratta semplicemente di aspetti della nostra personalità che non ci vanno molto a genio o che tendiamo a non amare particolarmente.

Quale che sia l’aspetto nascosto della nostra personalità la scelta migliore che possiamo fare è accettare tutto di noi, compreso ciò che non vorremmo vedere o che agli altri non piace particolarmente.

Test della Collana

1 – La collana geometrica

Questo tipo di gioielli ha caratteristiche molto precise. Si tratta di gioie dalla forma molto semplice e non troppo elaborata, ma che sono caratterizzate da una grande pulizia di linee e da una particolare raffinatezza.

I materiali preferiti per i gioielli dalla forma geometrica sono l’acciaio, i brillanti, lo smalto in colorazioni neutre come il nero o il bianco.

Chi indossa spesso questo tipo di gioielli non è una persona molto appariscente ma di certo ama esprimere con decisione la propria personalità

Cosa vuoi “nascondere” se indossi gioielli geometrici? Se indossi spesso bijoux con questa forma significa che hai una grande forza di carattere e affronti la vita con decisione. Sai quello che vuoi e sai come ottenerlo, anche a costo di grandi sacrifici (dai quali non ti lasci spaventare).

Purtroppo l’idea della “donna forte” tende a spaventare molto le persone che si ritrovano a lavorare con te o semplicemente a far parte della tua cerchia di amicizie ma tranquilla, non sei l’unica a cui succede. Dal momento che non vuoi spaventare le persone che ti sono intorno, però, né tantomeno metterle in soggezione hai imparato a mitigare la tua forza e a farti percepire come meno decisa di quanto tu sia in realtà.

2 – La collana color pastello

I gioielli dai colori pastello sono adatti principalmente alle ragazze giovani o molto giovani, si caratterizzano per forme morbide e soggetti infantili, i loro colori sono particolarmente tenui e vengono scelti all’interno di una palette molto precisa che si potrebbe definire “baby”.

I materiali tipici di questi gioielli sono la plastica, il metallo leggero, le pietre false.

Se indossi spesso questo tipo di gioielli significa che hai un animo romantico e infantile che è sopravvissuto allo scorrere del tempo. La tua bambina interiore è ancora molto importante nella tua vita e definisce gran parte della tua personalità.

Naturalmente questo implica alcuni problemi mano a mano che si diventa adulti perché una donna infantile difficilmente viene presa sul serio e deve combattere moltissimo per ottenere la giusta stima da parte di coloro che la circondano. Per questo motivo forse hai deciso che sia più conveniente nascondere questa parte di te piuttosto che metterla bene in vista.

