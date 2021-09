No, non metterti ad urlare lo abbiamo capito: sei sicuramente uno dei cinque segni zodiacali che hanno paura dell’amore, no?

Appena senti parlare di sentimenti o di amore inizi ad urlare a squarciagola? Il tuo fidanzato sbianca quando parlate di futuro e suda copiosamente non appena ti vede disegnare cuoricini vicino al suo nome?

Tranquillo (beh, o quasi). Non si tratta di nient’altro che di una paura terrorizzante e pietrificante… dell’amore!

Che ne dici di scoprire insieme quali sono i segni zodiacali più “succubi” del terrore per l’amore e vedere se ci sei tu od il tuo partner?

La classifica di oggi dell’oroscopo potrebbe spiegare moltissimi dei vostri… problemi!

I segni zodiacali che hanno paura dell’amore: ecco la classifica di oggi dell’oroscopo

Ci sono persone che al solo sentir nominare la parola amore rabbrividiscono e si devono mettere un attimo sedute.

No, non si tratta di una particolare condizione medica ma, semplicemente, di tutte quelle persone che non possono veramente fare a meno di avere paura dell’amore.

Capiamoci: tutti, prima o poi, abbiamo ricevuto una ferita amorosa che abbiamo faticato a rimarginare. Ci sono persone sfortunate in amore, persone che hanno subito delle bruttissime esperienze e anche… persone che hanno solo paura di amare.

Che ne dici, vogliamo scoprire la classifica dell’oroscopo di oggi, quella dei segni zodiacali che hanno paura di innamorarsi?

Ecco le prime cinque posizioni: non ci siete tu od il tuo partner, vero?

Toro: quinto posto

Con grande sorpresa di tutti (ed anche di loro stessi), troviamo i nati sotto il segno del Toro nella nostra classifica di oggi.

Ebbene sì: anche i Toro sono segni zodiacali che hanno paura dell’amore, dei sentimenti e di innamorarsi: chi lo avrebbe mai detto?

Generalmente, però, i nati sotto il segno del Toro sono semplicemente persone che hanno sofferto molto, soprattutto mentre si affacciavano nel mondo relazionale.

Fiduciosi e positivi, ai Toro basta una prima cattiva esperienza per finire risucchiati in un vortice di relazioni mediocri, che cercheranno di far funzionare a tutti i costi.

A forza di lavorare per far funzionare le relazioni, quindi, i Toro si troveranno sempre (o quasi) con un partner che chiederà loro di fare un passo in avanti. Terrore! Nella maggior parte dei casi il Toro sta semplicemente “riempiendo un vuoto”… ed ecco che l’amore, per il Toro, diventa una vera chimera!

Vergine: quarto posto

Anche i nati sotto il segno della Vergine hanno una gran paura dell’amore: peccato che facciano assolutamente finta del contrario!

Le persone nate sotto il segno della Vergine sono le classiche persone che finiscono per rovinare dei rapporti a causa di una quisquilia.

Magari è il modo di mangiare dell’altro oppure il modo in cui si vedono “invecchiare” con un’altra persona vicina. Magari è semplicemente il modo in cui sentono parlare del partner da parte di un’altra persona! Poco importa (più o meno ed ovviamente) quale sia il motivo. La Vergine è capace di “inventare” le scuse più ingegnose per terminare un rapporto!

Capricorno: terzo posto

Possiamo “donare” al Capricorno un bel terzo posto nella nostra classifica dei segni zodiacali che hanno paura dell’amore.

Ehi, non fraintendeteci: è vero che quando il Capricorno trova l’amore, generalmente, mette veramente la testa a posto ed è capace di grandissimi sacrifici!

Quello che è vero altrettanto, però, è che il Capricorno fatica moltissimo a concepire l’idea dell’amore. Dipendere da qualcuno, essere “vittima” di sentimenti strani, che agitano il cuore e la mente non fa veramente per lui.

Con un Capricorno bisogna andarci piano: meglio aspettare che sia lui a fare la prima mossa piuttosto che spaventarlo facendo gli occhi a cuoricino!

Leone: secondo posto

Anche se sono generalmente molto passionali ed intriganti, i nati sotto il segno del Leone sono tra le persone che faticano di più ad accettare l’idea dell’amore.

Di certo, anche per loro, l’idea di perdere la propria individualità ed indipendenza è abbastanza sconvolgente.

Chi potrebbe mai essere al loro livello? Il Leone, infatti, sposta la questione della paura dell’amore su un piano personale.

Non c’è nessuno che potrà, per tutta la vita, essere la persona giusta per il Leone semplicemente perché il Leone ha un’opinione di sé… veramente troppo grande!

Se siete innamorati di un Leone, sapete bene che dovete sempre camminare in punta di piedi quando si tratta di parlare del sentimento con la A maiuscola.

Difficilissimo farli aprire o avere la loro opinione a riguardo!

Gemelli: primo posto nella classifica dei segni zodiacali che hanno paura dell’amore

Non c’è niente da fare, cari Gemelli, è meglio ammetterlo subito e cercare di capire, poi, da dove ripartire.

Siete proprio voi, tra tutti i segni zodiacali, quelli ad avere più paura dell’amore ammettetelo!

I nati sotto il segno dei Gemelli, infatti, sono riusciti, negli anni, a trovare il modo di nascondere agli altri questo loro piccolo problemino.

Peccato, però, che facendo finta di niente finiscano per creare delle situazioni veramente asfissianti!

I Gemelli, infatti, hanno paura dell’amore per diversi motivi.

C’è chi ha paura dell’amore perché non vuole essere dipendente dagli altri, chi ha paura dell’amore perché sa che si stuferà appena avrà quello che vuole e chi ha paura dell’amore perché, i Gemelli, non hanno bisogno di nessun’altro nella loro vita.

(O almeno, questo è quello che si dicono).

Per i Gemelli, l’amore rappresenta un vero e proprio compito. Non riescono a viverlo in maniera tranquilla e rilassata, prendendo le cose come vengono.

No, per i Gemelli amare vuol dire mettersi troppo in discussione, dover essere sinceri e trasparenti con gli altri e prendersi troppe responsabilità: meglio fuggire a gambe levate!