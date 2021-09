Che collega di lavoro sei in base al segno zodiacale

Ti sei mai chiesto come ti vedono i tuoi colleghi di lavoro? Il tuo segno zodiacale descrive perfettamente che tipo di collega sei.

Passiamo moltissime ore al lavoro e condividiamo molto tempo con i nostri colleghi professionali. Con alcuni creiamo legami molto saldi e duraturi, con altri ci salutiamo a mala pena. I colleghi di lavoro non si possono scegliere. La compatibilità anche sul campo professionale potrebbe essere una questione astrologica.

Le persone che condividono il tuo posto di lavoro si sono fatti un’idea molto chiara di chi sei. Se vuoi essere consapevole di cosa pensano di te ti basta leggere questo articolo. Gli astrologi hanno redatto il tuo profilo da collega in base al tuo segno zodiacale.

Il tuo segno zodiacale rivela che tipo di collega sei

Chissà come ti percepiscono i tuoi colleghi di lavoro! E’ tempo di scoprirlo. Ecco che tipo di collega sei secondo il tuo segno zodiacale.

1. Ariete

L’Ariete è un collega pettegolo. Di solito ti trovano davanti alla macchina del caffè dove ti intrattieni con tante chiacchiere. Ti piace parlare di un pò di tutto, dall’attualità alle tue passioni passione e ti piace dire sempre l’ultima parola, anche quando sei in torto.

2. Toro

Il segno del toro è un collega abitudinario. Prendi il caffè sempre alla stessa ora e hai un orario preciso anche per andare in bagno. Sei talmente programmato che tutti hanno imparato i tuoi orari. Pianificare tutto ti fa vivere senza ansia, ti piace sapere di poter avere pieno controllo sulla tua giornata. I colleghi ti apprezzano per la tua affidabilità.

3. Gemelli

Il Gemelli è la gioia di tutti i colleghi. Quando arrivi tu, arriva il sole. Sei goliardico, divertente, conosci tutti perché ti fermi a dar da dire a chiunque. Quando non ti rechi al lavoro si sente molto la tua mancanza, sei l’anima del posto di lavoro.

4. Cancro

Il Cancro è un segno introverso, tranquillo e discreto. G.li altri ti reputano ben organizzato e affidabile, questa è l’impressione che dai poiché la tua scrivania è sempre in ordine così come qualunque altro luogo in cui lavori. Sei anche il collega con il quale nessuno vorrebbe mai avere una discussione perché hai dimostrato di essere testardo e irascibile in caso di conflitti.

5. Leone

Il Leone è un segno carismatico. Sempre protagonista è impossibile non notarti anche sul campo professionale. Sei molto competitivo e ami ricevere complimenti e gratificazioni. Nonostante il tuo egocentrismo sei una persona con saldi valori, saresti un ottimo avvocato. Quando vedi colleghi in difficoltà corri sempre in loro difesa.

6. Vergine

La Vergine è un segno meticoloso, preciso e molto affidabile. I tuoi colleghi sanno che spesso sei l’ultimo a lasciare l’ufficio, perché fino a quando non è tutto in regola non molli. Ti assicuri sempre che tutto vada bene, anche per questioni che non riguardano te. Spesso vieni visto come il collega antipatico, il saputello che impartisce lezioni su come si fanno le cose, perché sei convinto che sei più bravo di tutti in tutto.

7. Bilancia

Il segno della Bilancia è un impiegato modello, diplomatico e gentile solo con le persone che la pensano come lui. Nel momento in cui si rende conto che il suo interlocutore ha opinioni differenti diventa intollerante. Gli altri ti vedono come il collega enigmatico e instabile, hai molte sfaccettature e ogni giorno ti mostri diverso dal giorno prima. Al di la di questo ti apprezzano per il tuo fascino incredibile.

8. Scorpione

Lo scorpione è un segno iperattivo e anche sul lavoro non si ferma mai. Hai le pile sempre cariche. Gli altri ti vedono come il collega motivante, sempre pronto a motivare e a spronare gli altri appena gettano la spugna. Ricorda che non a tutti piace essere manovrati o sentirsi a tuo servizio.

9. Sagittario

Il Sagittario è senza dubbio il collega sincero. Tu dici sempre quello che pensi. Se qualcosa non ti piace o non la ritieni funzionale non ti fai problemi a dirlo, la tua sincerità e obiettività ti rende un collega leader . La tua unica pecca è l’orologio. Arrivi sempre in ritardo e per questo i colleghi ti giudicano anche il ritardatario dell’ufficio.

10. Capricorno

Il Capricorno è il collega freddo e spesso antipatico. Orientato a dare il massimo dedica poco tempo al rapporto umano e alle chiacchiere con i colleghi. Sei molto esigente e mostri di voler stare per i fatti tuoi in realtà ti fa piacere quando gli altri ti avvicinano. Le tue barriere sono sintomo di insicurezza, dovresti rilassarti e fare meno pressioni su te stesso.

11. Acquario

L’acquario è il collega ambivalente. Non si comprende chi sei veramente, sei come una maschera con due facce, usi sempre quella che ti conviene al momento. Sei una persona troppo legata alla sua libertà per accettare vincoli e orari prestabiliti, e un calendario rigorosamente organizzato. Tu sei il perfetto lavoratore autonomo o per il lavoro Freelance. Sei anche molto creativo e dotato di una grande gioia di vivere contagiosa.

12. Pesci

Il Pesci è il collega distratto. Dimentichi tutto e spesso ti cadono le cose dalle mani, il punto è che è difficile connetterti con la realtà per te che hai sempre la testa fra le nuvole. PI colleghi ti apprezzano più per la tua sensibilità e gentilezza che per la tua precisione. Sei ottimo da destinare al contatto con il pubblico per via del tuo buon cuore. Dovresti solo essere un tantino più fermo.