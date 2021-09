Test di Osservazione del Quadro | Sei una persona equilibrata?

By

Il test di osservazione di questo quadro ti permetterà di capire se sei una persona equilibrata o molto impulsiva quando fai le tue scelte.

In genere tutte le persone ritengono di comportarsi in maniera abbastanza razionale ed equilibrata nelle scelte della vita, ma molto spesso le cose non stanno davvero così.

Il motivo per cui i test di osservazione sono in grado di svelare la vera natura di una persona sta nel fatto che i meccanismi con cui analizziamo gli oggetti che vediamo sono per lo più inconsci.

Questo significa che noi “crediamo” di analizzare un oggetto attraverso la vista in un certo modo e di raccogliere determinate informazioni certe, ma in realtà gli occhi possono ingannare. I dipinti dell’artista Oleg Shuplyak vengono studiati apposta per comunicare agli occhi immagini difficili da interpretare. Quello che riusciamo a cogliere per primo “rivela” i nostri meccanismi mentali e quindi la nostra personalità.

Test di Osservazione del Quadro

Per eseguire questo test di chiediamo semplicemente di osservare la figura che ti proponiamo e ricordare ciò che vedi prima nel corso della tua osservazione. Gli elementi sono molti e non c’è una risposta giusta in assoluto o una risposta sbagliata.

1 – I secchi

I secchi sono portati a spalla dalla figura femminile al centro del quadro e rappresentano uno dei punti focali del quadro, poiché l’azzurro del riflesso presente nell’acqua attira lo sguardo dell’osservatore.

Se hai notato i secchi prima di ogni altra cosa questo significa che sei una persona molto decisa e istintiva. Pensi e agisci soltanto sulla base di ciò che il tuo istinto ti guida a fare. Si tratta di un ottimo pregio, anche se ti si potrebbe muovere la critica di essere troppo istintiva.

In realtà, se ben allenato, raramente l’istinto si sbaglia. Soprattutto se “l’istinto femminile” è molto più famoso di quello maschile ci sarà un motivo!

Avere un forte istinto significa buttarsi a capofitto nelle cose, spesso senza riuscire a valutare correttamente i rischi del proprio atteggiamento o le conseguenze delle proprie scelte. Si può dire quindi che tu sia una persona mediamente equilibrata, perché a volte il tuo istinto infallibile ti suggerisce che in quell’occasione è molto meglio riflettere prima di pensare.

2 – Il Paesaggio

Il paesaggio circostante non rappresenta uno degli elementi fondamentali del quado, dal momento che si tratta soltanto di uno sfondo per la figura centrale.

Nessuno nota il paesaggio: soltanto le persone più riflessive ed allenate a prestare attenzione a cose che altri possono trovare insignificanti.

Se hai notato il verde paesaggio alberato prima di qualsiasi altra cosa significa che sei una persona estremamente equilibrata e riflessiva, che si impegna sempre a fare in modo che le sue azioni siano guidate da razionalità, logica e armonia.

Si tratta di un approccio che molto probabilmente ti salverà dal commettere imprudenze che potrebbero causare gravi danni alla tua vita, quindi è certamente un modo di vivere molto sensato. L’unico problema? Potresti trovarti a condurre una vita piuttosto noiosa: fai una piccola follia ogni tanto!

