Test: come ti depili? La risposta svela veramente tutto di te!

Oggi dovrai svelarci uno tuoi segreti più grandi. Il test “come ti depili” ci dirà molto della tua personalità. Non ci credi? Proviamolo subito insieme!

Ehi, non ti stiamo di certo dicendo che lo devi sbandierare ai quattro venti ma solo che sappiamo che ti depili. Niente di male, che tu sia uomo o donna, se lo fai: lo fanno quasi tutti, alla fine!

(E, ovviamente, niente di male se non vuoi depilarti: nessuno ti obbliga, ricordatelo sempre!).

Il nostro test della personalità di oggi, però, è in grado di svelare qualcosa di te e della tua personalità, grazie al modo nel quale ti depili.

Non ci credi? Ma allora dobbiamo iniziare subito! Allora, dicci la verità: come ti depili?

Test come ti depili: scegli uno dei quattro metodi e ti diremo chi sei e come affronti i problemi

Prima di iniziare questo test, vorremmo mettere in chiaro alcune questioni piuttosto importanti.

Ognuno, con i suoi peli, fa decisamente quello che vuole! Maschi o femmine o non-binari, se volete depilarvi potete e se non volete… beh, potete uguale!

Andare in giro senza o con i peli sulle gambe, sotto le ascelle o sul volto dovrebbe essere una scelta personale: non saremo di certo noi a metterci bocca!

Detto questo, ovviamente, per il test di oggi ci serve sapere come ti depili e quindi… beh, è fondamentale anche farlo!

Se non credi che il metodo che scegli per levarti i peli dal corpo, poco importa quale sia, riveli molto su di te e come affronti problemi e questioni, tieniti forte.

Non devi far altro che dirci qual è il metodo che usi di più (o anche l’unico) per depilarti (non importa su quale parte del corpo).

No, tranquilla: non lo riveleremo a nessuno ma, certamente, ti diremo chi sei davvero nella vita.

Non sei curiosa (o curioso) di scoprirlo!

cera calda : per te i problemi rappresentano qualcosa che vuoi risolvere il prima possibile ma che non sei sicuro di saper affrontare da solo.

L’utilizzo della cerca calda , infatti, presuppone quasi sempre il supporto e l’aiuto di qualcun altro. La cera richiede precisione , oltre a saper usare alla perfezione gli strumenti del mestiere: e tu pensi di non saper far altrettanto bene da solo!

Per te, infatti, i problemi sono qualcosa che deve essere affrontato in maniera chirurgica e solo grazie all’aiuto di qualcuno “che ne sa più di te“.

Ovviamente, sai bene che questo non è vero e che da solo ce la potresti fare : preferisci, però, affidarti… agli esperti !

Non hai paura di affrontare le situazioni più spinose o complicate anche da solo o da sola e questo è il tuo grande punto di forza!

Poco ti importa di quale sarà il risultato del tuo operare (anche se, ovviamente, speri di far bene e di poter risolvere il tuo problema al volo).

Quello che conta, per te, è sapere che, non importa che ci sia qualcuno vicino a te, tu puoi farcela anche da solo.

Non disdegni l’aiuto degli altri, questo è certo, ma non hai paura di affrontare le problematiche in solitaria. Insomma: sei una persona positiva ma con i piedi per terra!

